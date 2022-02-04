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رياضة
بسبب مشاركته مع المنتخب الوطني في "الكان"

مونشغلادباخ يضع برنامجا خاصا لبن سبعيني لاستعادة لياقته

ح. سمير
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مونشغلادباخ يضع برنامجا خاصا لبن سبعيني لاستعادة لياقته

ينتظر أن يستعيد المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني مكانته الأساسية في تشكيلة ناديه بوريسيا مونشغلادباخ الألماني، في مباراة الجولة القادمة أمام أرمينيا بيفيلد، والمقررة اليوم وغدا، حسب ما أكده مدرب النادي إيدي هوتر حسب ما كشفه لـ صحيفة “كيكر” الألمانية.

وحسب نفس المصدر، فإن الحالة البدنية للدولي الجزائري كانت متدهورة كثيرا، ما جعل استعادته المنافسة يتأجل، موضحة بأن بن سبعيني ومنذ عودته إلى ألمانيا وهو يتدرب بشكل مُنفرد تحت إشراف المحضر البدني للنادي، نظرا لتراجع لياقته البدنية بشكل ملحوظ.

وأوضحت الجريدة الألمانية بأن المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني خضع لبرنامج خاص من طرف الطاقم الفني لناديه بوريسيا مونشغلادباخ الألماني، بعد عودته إلى الفريق منهكا من الناحية البدنية عقب مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وقالت الجريدة الألمانية بأن عودة رامي بن سبعيني ستكون بمناسبة مباراة الجولة االقادمة للفريق المقررة أمام أرمينيا بيفيلد، حسب ما أكده إيدي هوتر مدرب مونشغلادباخ.

وكان بن سبعيني من بين اللاعبين القلائل الذين شاركوا في جميع لقاءات المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، ما أثر على لياقته البدنية الأمر الذي انعكس على مستواه الفني وجعل مردوده متذبذبا مقارنة بما كان يقدمه سابقا مع الخضر.

يذكر أن عددا من لاعبي المنتخب الوطني استأنفوا اللعب مباشرة بعد عودتهم إلى أنديتهم دون الحاجة لتدريبات خاصة أو فترة راحة، وهذا على غرار اسماعيل بن ناصر مع الميلان، ويوسف عطال مع نيس الفرنسي وفريد بولحية مع ماتز الفرنسي.

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