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اختيرت ضمن لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما في مهرجان كان

“مونيا مدور” تمثل الجزائر في مهرجان جنيف للفيلم الشرقي

زهية منصر
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“مونيا مدور” تمثل الجزائر في مهرجان جنيف للفيلم الشرقي
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تشارك المخرجة الفرانكو جزائرية مونيا مدور في المسابقة الرسمية لمهرجان الفيلم الشرقي بجنيف المزمع انطلاقه في 21 من الشهر الجاري، حيث تمثل بابيشا الجزائر في مسابقة الأفلام الطويلة، إلى جانب أزد من 50 فيلما في مختلف الأصناف. وستكون الجزائر ممثلة إلى جانب مونيا مدور بفيلم “كلهم راحلون” للمخرج سارة ناصر. حيث تعود المخرجة الجزائرية الكندية إلى الجزائر لتصوير الحراك وترافق “ثورة الابتسامة” إلى جانب فيلم “التين في أفريل” الذي يعرض في قسم بانوراما لنادر دندون، الذي صور حياة الطبقة العاملة في فرنسا من خلال شريط يستعرض حياة والدته البالغة من العمر اثنين وثمانين عامًا.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان الذي ترأسه اللبنانية جمانة حداد تتكون من المنتجة إيرين شاللاند، والمخرج التونسي محمد خيري، ومصممة الرقصات اللبنانية ثريا البغدادي، والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي. المبرمجة الجزائرية الفرنسية ليندا بلخيرة.

للإشارة، ستكون أيضا مونيا مدور ضمن فريق لجنة تحكيم مسابقة “نظرة ما” في مهرجان كان المزمع انطلاق دورته 74 في غدا الخميس.

والجدير بالذكر أن فيلم مونيا مدور بابيشا الذي حاز عديد الجوائز والتتويجات الدولية، ينتظر أن يعرض في الجزائر قريبا بعدما ظل الفيلم ممنوعا بقرار غير رسمي منذ خروجه في مهرجان كان قبل عامين.

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