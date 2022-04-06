موني بوعلام تشهر للتقاليد العاصمية في رمضان على “أم بي سي”

برنامج "إفطارنا غير" من أزقة القصبة

تظهر الممثلة موني بوعلام على قناة “أم بي سي” في برنامج “إفطارنا غير” وبرنامج طبخ تبثه القناة طيلة الشهر الفضيل الذي صوّر في عدة دول عربية، يقدم تقاليد رمضان في عدد من الدول ويسوّق ثقافة المدن العربية.

حلقة الجزائر التي صوّرت في القصبة حضرت فيها موني بوعلام التي فضلت الظهور بالكراكو العاصمي من تصميم كريم أكروف حيث قادت فريق البرنامج في جولة سياحية تاريخية ثرية عبر أزقة القصبة ومن خلالها تحدثت موني عن تاريخ وعادات وتقاليد الجزائر العاصمة.

وقالت موني في اتصال مع الشروق إن حضورها في الحصة ركز على تقديم كل تقاليد مدينة الجزائر العاصمة العريقة، حيث صوّرت الحلقة في القصبة العليا حيث اختارت موني بوعلام أن تلبس من تصميم كريم أكروف الذي قدم لها كراكو عاصمي خصيصا للحصة أنجزه خلال يومين. وقالت موني إنها حرصت على تقديم الوجه الحضاري العريق للجزائر العاصمة سواء كان في اللباس أو في تقاليد رمضان من خلال الأطباق والمائدة والسهرة، إضافة إلى يوميات المرأة الجزائرية خلال الشهر الفضيل.

واعتبرت موني أن مثل هذه الحصص من شأنها أن تسوّق الثقافة الجزائرية والتي ورغم عراقتها وثرائها لكنها تعاني من ضعف التسويق والانتشار هذا ما جعلها عرضة للسرقة والاستيلاء. وتضيف موني بوعلام في هذا الصدد أننا اليوم مدعوون لبذل المزيد من الجهود لحماية تراثنا وثقافتنا بإبرازها للغير وتسويقها.