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رياضة

موهبة مرسيليا يختار “الخضر”

طارق. ب
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موهبة مرسيليا يختار “الخضر”

كشفت وسائل إعلام فرنسية السبت، أن اللاعب الفرانكو جزائري الصاعد كيليان بيزاهاف (17 عامًا)، وأحد أفضل المواهب في فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، قد اختار تمثيل منتخب الجزائر عوضًا عن فرنسا. 

وأوضحت منصّة “لا مينيت أو إم” المهتمة بأخبار فريق أولمبيك مارسيليا، أن اللاعب اختار بالفعل المنتخب الجزائري بعد مشاورات مع وكلائه ومحيطه، وأنّه قد حسم مستقبله الدولي مبكّرًا، حيث ينشط كيليان بيزاهاف كظهير أيمن، ويقدم مستويات كبيرة رفقة فريق شباب أولمبيك مارسيليا في الموسم الجاري من الدوري الفرنسي، حيث قدّم 3 تمريرات حاسمة، ويُعد لاعبًا رئيسًا في تشكيلة الفريق. وأضاف نفس المصدر، أن بيزاهاف، سيلتحق بمنتخب أقل من 20 سنة، في الفترة المقبلة، حيث يعد من آمال الكرة الجزائرية، وسيستفيد منه الخضر في المستقبل القريب، في ظل غياب لاعبين بمستوى عال في هذا المنصب.

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