موهوب في “البريمرليغ” تتجاذبه 4 منتخبات بينها الجزائر

قالت وسيلة إعلام بريطاني، الخميس، إن اللاعب الفتيّ والواعد مايكل أوليز مُرشّح لِتمثيل ألوان واحد من أربعة منتخبات بينها الجزائر.

وينحدر مايكل أوليز (20 سنة) من أب نيجيري وأمّ جزائرية، ويرتدي زيّ ناي كريستال بالاس الإنجليزي، كما مثّل ألوان منتخب فرنسا لِفئة أقلّ من 18 سنة عام 2019.

وأوضحت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أن الناخب الوطني الإنجليزي جاريث ساوثغايت، يأمل هذه الأيّام في إقناع مايكل أوليز بِارتداء زيّ نائب بطل أوروبا.

وأبصر مايكل أوليز النّور في أواخر عام 2001، بِمنطقة هامرسميث التي تقع في العاصمة البريطانية لندن.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الناخب الوطني الإنجليزي يصطدم بِتنافس قوّي للغرض ذاته، من قبل منتخبات فرنسا والجزائر ونيجيريا.

وتوقّعت الصحيفة البريطانية أن تشتعل المنافسة أيضا على هذا اللاعب، لكن لدى الأندية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط مايكل أوليز مع نادي كريستال بالاس الإنجليزي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2026. في حين تبلغ قيمته المالية في سوق الانتقالات رقم 18 مليون أورو.

وخاض الجناح مايكل أوليز 24 مباراة مع فريقه كريستال بالاس هذا الموسم، لها صلة بِبطولة إنجلترا والكأس المحلّية، نصفها أساسيا. وسجّل 4 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة.