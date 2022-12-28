“مويز” يواصل انتقاد بن رحمة والجماهير غاضبة منه

الدولي الجزائري ينتظر رحيل المدرب الأسكتلندي

يواصل المدير الفني لنادي وستهام الإنجليزي، ديفيد مويز، انتقاداته المثيرة للجدل للدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، رغم أن هذا الأخير هو اللاعب الأفضل في المباريات الأخيرة للنادي اللندني، حيث أدلى بتصريحات جديدة تقلل مرة أخرى من شأن اللاعب الجزائري بعد الهزيمة التي تعرض لها “الهامرز”، (3-1)، الثلاثاء، أمام مضيفه أرسنال ضمن الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سعيد بن رحمة شارك في مباراة أرسنال وسجل هدف فريقه الوحيد عن طريق ضربة جزاء في الشوط الأول من المباراة، مانحا التقدم لفريقه قبل أن يعود “الغانرز” في الشوط الثاني ويسجلوا ثلاثة أهداف كاملة، في وقت حمل فيه الكثير من المتابعين مسؤولية الخسارة للمدرب ديفيد مويز، الذي لم يجر أي تغييرات فعّالة وأصر على الخطة الدفاعية طوال المباراة.

إلى ذلك، حاول المدرب الاسكتلندي التهرب من المسؤولية وأدلى بتصريحات غريبة انتقد فيها بن رحمة وحمله مسؤولية عودة أرسنال، وعلى وجه التحديد هدف التعادل، حيث قال في تصريحات إعلامية بعد المباراة: “كانت الأهداف التي استقبلناها مخيّبة للآمال بصراحة، خاصة الهدف الأول لقد كان سوء تصرف وقرارا من سعيد بن رحمة الذي وضع زميله ديكلان رايس في موقف صعب بتلك التمريرة، وهو ما سمح لمارتن أوديغارد بإيجاد المساحة ونقل الخطر لمنطقتنا ثم تسجيل هدف التعادل”، وهو التصريح الذي لم تهضمه جماهير النادي وموقع “هامرز نيوز”، الذي نشر تقريراً ينتقد فيه مجدداً المدرب، ديفيد مويز، بسبب تصريحاته التي تنقص كل مرة من قيمة سعيد بن رحمة، رغم أن الأخير يعد أحد أفضل لاعبي فريق وستهام يونايتد هذا الموسم، كما كان مسجل الهدف الوحيد للفريق أمام أرسنال من علامة الجزاء، ويرى الموقع أن مويز يحاول دائماً إلقاء اللوم على بن رحمة، حتى في بعض الأمور البسيطة، مثلما كان الحال في تصريحاته بعد مباراة أرسنال، إذ حمّل الجزائري جزءاً من مسؤولية هدف التعادل الذي سجله الشاب بوكايو ساكا في الدقيقة 56، وأكد التقرير أن ديفيد مويز أصبح ينتقد سعيد بن رحمة علناً وأكثر من أي لاعب آخر في وستهام يونايتد ولعدة أسباب غير مفهومة، حتى أن الجماهير أصبحت تطلق على اللاعب الجزائري لقب “كبش فداء فريق وستهام”.

من جهة أخرى، ينتظر بن رحمة، حسب ما أوردته عدة مصادر إعلامية إنجليزية، رحيل المدرب الأسكتلندي عن “المطارق” بسبب سوء النتائج، حتى يكون المستفيد الأكبر ويتحرر أكثر بتعيين مدرب جديد على عكس ما يعيشه حاليا مع مويز، وتوقعت وسائل إعلام إنجليزية تنحية هذا الأخير خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن وصلت إدارة النادي إلى قناعة التغيير لإنقاذ الفريق من السقوط إلى دوري الدرجة الأولى “التشامبوينشيب”.