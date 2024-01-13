موّالون يُرحبون وتوقعات باستقرار أسعار اللحوم في رمضان

بعد قرار إعادة فتح أسواق الماشية

رحّب الموالون بقرار إعادة فتح أسواق الماشية قريبا، إثر إغلاقها بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية، مُنذ قرابة الثلاثة أسابيع، مثمنين عمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومن خلفها جهود البياطرة في السيطرة على هذه الوضعية الوبائية التي تهدّد الثروة الحيوانية ببلادنا.

دقّت وزارة الفلاحة ناقوس الخطر، منذ الإعلان عن إصابة قطعان مواشي بمرض الحمى القلاعية، الذي يعتبر وباء معديا وسريع الانتشار، ولجأت إلى الغلق المؤقت لأسواق الماشية تفاديا لانتشار المرض، وللتحكّم في بؤر انتشار الوباء.

وبعد تكثيف جهود البياطرة منذ قرابة الثلاثة أسابيع عن طريق تلقيح الأغنام والأبقار والماعز المُصابة، وعزل المريضة وتحديد بؤر المرض السوداء، تمّ التحكم النسبي في الوضعية الوبائية، والإعلان عن فتح أسواق الماشية قريبا، تحسبا لاقتراب شهر رمضان المعظم.

ورحّبت الجمعية الوطنية لمربي الماشية بقرار إعادة فتح الأسواق، وقال المكلف بالإعلام إبراهيم عمراني في تصريح لـ”الشروق”، بأن تحكم البياطرة في مرض الحمى القلاعية، عن طريق تلقيح قرابة 70 بالمائة من الثروة الحيوانية، سمح لوزارة الفلاحة باتخاذ قرار الفتح القريب لأسواق الماشية، “وهو القرار الذي رحب بع الموالون، لأنه يتيح لهم بيع وشراء الماشية استعدادا لشهر رمضان الكريم”، على حدّ قوله.

اللحوم المستوردة خفّفت الضغط عن الطلب المحلي

وقال عمراني، بأن أسواق الماشية مغلقة منذ قرابة ثلاثة أسابيع، لغرض اتخاذ المصالح البيطرية الإجراءات المناسبة للحدّ من انتشار وباء الحمى القلاعية، عن طريق التلقيح ومراقبة تجمعات المواشي وعزل المصابة منها، معتبرا “أنها إجراءات صحية ضرورية للحفاظ على الثروة الحيوانية”.

وكشف محدثنا أن السلطات اتخذت إجراءات استباقية قبل انتشار مرض الحمى القلاعية بالبلاد، عن طريق فتح سوق استيراد اللحوم الطازجة من الخارج، بهدف تخفيف الطلب الوطني على اللحوم الحمراء، الذي كان متوقعا تزامنا مع احتمالية دخول الحمى القلاعية، وغلق الأسواق. وقال: “هذه الإجراءات الاستباقية الممثلة في الإنتاج المحلي والمستورد خففت من الضغط الحاصل على طلبات الحمراء، خلال فترة انتشار الوباء”.

إلى ذلك، يتوقع مُحدثنا استقرارا في أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان المُرتقب بعد أسابيع قليلة، بعد القضاء على الحمى القلاعية بفضل جهود التقنيين والبياطرة وكذا المُربين، واستعادة نشاط الموالين.