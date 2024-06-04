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الجزائر

مياه الأمطار تغمر عدّة منازل في بوسعادة (صور)

الشروق أونلاين
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مياه الأمطار تغمر عدّة منازل في بوسعادة (صور)
ح.م
جانب من تدخل أعوان الحماية المدنية

على إثر التقلّبات الجوية التي شهدتها بلدية بوسعادة في ولاية المسيلة مساء الإثنين، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل عمليات تصريف وامتصاص مياه الأمطار بعدّة منازل في أحياء مختلفة من البلدية.

وحسب ما ذكره بيان لذات المصالح يوم الثلاثاء، فقد أخرجت سيارتان حاصرتها مياه الأمطار، وكان إحداها تقلّ 5 أشخاص. كما تمّ تسجيل سقوط جدارين.

وسخّرت الحماية المدنية لهذه العملية، 40 عونا بمختلف الرتب، و11 آلية تدخل، يضيف ذات البيان.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أصدرت نشرية خاصة، نبّهت فيها من تساقط أمطار غزيرة أمسية الإثنين، تفوق كميتها 20 ملم بالمنطقة.

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