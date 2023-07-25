مياه البحر الأبيض المتوسط تسجل أعلى درجة حرارة

سجلت مياه البحر الأبيض المتوسط أعلى درجة حرارة معلومة لها وذلك الأمس الإثنين 24 جويلية، حسب ما نقلته اليوم وكالة فرانس برس.

“رقم قياسي جديد للفترة بين 1982 و2023، لمتوسط درجة الحرارة اليومية لسطح البحر في البحر المتوسط، وهذا عند 27.81 درجة مئوية”. هذا ما نقلته الوكالة عن مركز البحوث البحرية الإسباني في برشلونة.

حسب ذات المركز، فقبل الأمس، أكبر رقم قياسي لدرجة حرارة مياه البحر المتوسط تم تسجيله في 23 أوت 2003 حيث بلغت درجة حرارة المياه 28.25 درجة مئوية.

وتعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط من بين المناطق الأكثر تضررا من ظاهرة الإحتباس الحراري. فعرفت هذا الشهر ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة بلغ مستويات قياسية.

ارتفاع درجة حرارة المياه في البحر المتوسط ليس بدون تأثير على الحياة البحرية. فقالت يورو نيوز في نص نشرته العام الماضي، أن ارتفاع درجات الحرارة التي شهدها البحر المتوسط بين 2015 و2019 تسبب في نفوق جماعي للأحياء البحرية.

وقالت يورونيوز في تقريرها آنذاك، أن مياه البحر الأبيض المتوسط تعرف ارتفاعات استثنائية في درجات الحرارة تتراوح بين 3 و5 درجات مئوية فوق معدلها الطبيعي.

“مجموعات من حوالي 50 نوعًا، من بينها الشعاب المرجانية والإسفنج والطحالب الكبيرة تأثرت بارتفاع درجة حرارة المياه على طول آلاف الكيلومترات من سواحل البحر الأبيض المتوسط، من إسبانيا إلى الشرق الأدنى.” هذا ماذكره تقرير أعده فريق من 30 عالما من 11 دولة متوسطية أوردته يورو نيوز.

نفس المصدر ذكر أيضا أن ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل هو دلالة على أن البحر المتوسط ليس على ما يرام.