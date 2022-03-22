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الجزائر

مياه الشرب: 10.000 متر مكعب إضافية يوميا بالعاصمة.. بداية من رمضان

محمد عبد المؤمن
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مياه الشرب: 10.000 متر مكعب إضافية يوميا بالعاصمة.. بداية من رمضان
ولاية الجزائر
جانب من زيارة الوالي

أعلنت ولاية الجزائر مساء الإثنين في بيان، عن انطلاق العمليات التجريبية لمحطة تحلية مياه البحر الجديدة في “الباخرة المحطمة” ببلدية برج الكيفان.

وحسب البيان، فقد أجرى الوالي أحمد معبد زيارة إلى المحطة التي تصل قدرة إنتاجها إلى 10.000 متر مكعب يوميا.

وسيُشرع في تزويد السكان بمياه الشرب من المحطة الجديدة بداية من أفريل المقبل. بعد انتهاء كلّ أشغال الربط والتجهيز. وانطلاق العمليات التجريبية “بإجراء تحاليل المياه والضخّ في قنوات الربط”.

وقد أشاد الوالي معبد في خلال زيارته، بالإطارات التقنية الجزائرية القائمة على تسيير واستغلال المحطة، لتحكّمها  في التقنيات الحديثة.

وطالب الوالي هؤلاء الإطارات “بمشاركة خبراتهم. والسعي لتطوير برمجيات وأنظمة معلوماتية خاصة بالتسيير التقني لمثل هذه المحطات لتكون جزائرية مائة بالمائة”، يوضح ذات البيان.

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