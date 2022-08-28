مياه الوادي تحاصر 6 عائلات من البدو الرحل

عقب هطول أمطار طوفانية على ولاية عين ڨزام

شهدت ولاية عين ڨزام الحدودية طيلة الساعات الماضية، هطول أمطار طوفانية، تسببت في جريان الوادي المحاذي للمدخل الشمالي للمدينة وتحديدا على مستوى المنطقة المسماة بوشنقة، حيث حاصرت مياه الوادي ست عائلات من البدو الرحل كانت تقيم وسط الوادي.

وقد تمكنت السلطات المحلية من إجلاء العائلات المحاصرة، وتحويلها إلى إقامة مؤقتة على مستوى أحد المساكن بالحي الريفي، لكن بالمقابل جرفت مياه الوادي عددا من رؤوس الماشية.

كما تسببت مياه الأمطار الجارفة في قطع حركة المرور على مستوى الطريق الرابط بين ولايتي عين قزام وتمنراست، ناهيك عن جريان عدد من الأودية.

وقد ناشدت مصالح الحماية المدنية أصحاب المركبات بتوخي الحذر والحيطة وعدم المجازفة بقطع الأودية، كما تسبب هطول الأمطار الطوفانية في حدوث انسداد بقنوات الصرف الصحي على مستوى عدد من الأحياء، وتسرب المياه إلى عدد من المرافق الإدارية الواقعة بوسط المدينة، وحسب المختصين في الأرصاد الجوية فإن كميات الأمطار المعتبرة المتساقطة على الولاية لم تشهدها المنطقة منذ سنوات.

من جهتهم، استبشر مربو الماشية بتساقط الأمطار خيرا، بعد سنوات من الجفاف، مما يسمح بإعادة الاخضرار إلى مناطق الرعي وارتفاع منسوب مياه آبار السقي الفلاحي.