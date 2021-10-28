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“ميتا”.. الاسم الجديد لشركة “فيسبوك”

عبد الجليل بومامش
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“ميتا”.. الاسم الجديد لشركة “فيسبوك”

 أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، عن تغيير اسم الشركة رسميا إلى “ميتا”.

وقال زوكربيرج، اليوم الخميس، في مؤتمر “كونيكت” الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر من كل عام، أنه يريد علامة تجارية جديدة وهيكل شركة أكثر وضوحًا للمساعدة في التركيز على ما هو آت للإنترنت خارج وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي تغيير العلامة التجارية لفيسبوك، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تدقيقا متزايدا من جانب الحكومة الأميركية بشأن ممارساتها التجارية، كما تواجه طوفانًا من التدقيق العام بناءً على الآلاف من مستندات الشركة الداخلية التي حصلت عليها المؤسسات الإخبارية، والتي كشفت عن معارضة داخلية للموظفين بشأن سياسات المنصة.

والاسم هو إشارة إلى فكرة “Metaverse”، وهو مصطلح لإنترنت مستقبلي محتمل يركز على المساحات الافتراضية، وقال زوكربيرج إن Metaverse سيكون “الحدود التالية” للإنترنت.

وأشار في عرض مباشر عبر الإنترنت: “فيسبوك هو أحد أكثر المنتجات استخدامًا في تاريخ العالم، إنه علامة تجارية شهيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنه لا يشمل بشكل متزايد كل ما نقوم به”.

وقال: “أريد أن أرسي عملنا وهويتنا في ما نبني من أجله”.

وفي عام 2015، غيرت شركة غوغل اسمها، عندما أنشأت “غوغل ألفابيت” كشركة قابضة، للتوسع في أعمالها وللإشراف على مشاريع أخرى.

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