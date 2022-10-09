-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
“ميتا” تحذر
باقي بوخالفة
2022/10/09
88
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
7 سنوات حبسا نافذا للوزير السابق بلمسعود
المجتمع الجزائري يتّجه نحو الشيخوخة.. والوحدة تهدّد المسنين
أمطار رعدية عبر 20 ولاية غربية ووسطى وشرقية
ملف صناعة السيارات.. مسؤول بالوزارة يكشف تفاصيل جديدة
الدولة بالمرصاد لمن يتلاعب بقوت الجزائريين
وزارة التعليم العالي تقرر التخلي عن النسخ الورقية لأطروحات الدكتوراه
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
ملف صناعة السيارات.. مسؤول بالوزارة يكشف تفاصيل جديدة
2022/10/09
وزير مغربي سابق: قلق في الشارع من غياب محمد السادس
2022/10/09
بالفيديو.. ردّ طريف من والي وهران على منتج زلّيج المنتخب الوطني!
2022/10/09
بلجيكا: وزيرة من أصول جزائرية تقص شعرها بالبرلمان تضامنا مع إيرانيات
2022/10/07
أمطار رعدية عبر 20 ولاية غربية ووسطى وشرقية
2022/10/09
الرأي
المزيد
السلفيون ودعوى إتِّباع السلف
محمد بوالروايح
2022/10/09
حبّي العظيم للمسيح قادني إلى الإسلام
محمد الهادي الحسني
2022/10/09
الرئيس ليس وحده في مواجهة “المافيا”
عبد الحميد عثماني
2022/10/09
الصّدّيق سعدي وقصائده في المولد النبوي الشريف
عثمان سعدي
2022/10/09
طلاّب علمٍ أم طلاّب شهاداتٍ؟
لمباركية نوّار
2022/10/08