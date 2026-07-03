“ميتا” تطلق منصة جديدة لإنشاء التطبيقات المصغّرة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستاغرام، عن إطلاق تطبيقها التجريبي الجديد “Pocket”، لإنشاء الألعاب الإلكترونية والتطبيقات المصغّرة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

حيث صُمّمت الأداة الجديدة لتمكين الأفراد من تحويل أفكارهم إلى مشاريع رقمية حقيقية، بالاعتماد الكلي على الأوامر النصية والمحادثات العادية.

وذلك من دون الحاجة إلى امتلاك أي خبرات سابقة، في مجالات البرمجة أو كتابة الأكواد المعقدة.

ويهدف هذا الإطلاق إلى توسيع آفاق الإبداع الرقمي، وتسهيل وصول وتطوير المحتوى التفاعلي لجميع فئات المستخدمين.

مما يفتح فصلا جديدا في كيفية بناء الألعاب والتطبيقات الشخصية، عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تقول “ميتا”.

ويأتي إطلاق “Pocket” ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الشركة، لتعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وذلك بعد إدماج تقنيات توليد الصور داخل تطبيق “Meta AI”. وإطلاق أدوات لإنشاء الفيديو عبر تطبيق “Vibes”، وتطوير ميزات موجهة لصناع المحتوى عبر تطبيق “Edits”.