-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

“ميتا” تطلق منصة جديدة لإنشاء التطبيقات المصغّرة بالذكاء الاصطناعي

الشروق أونلاين
  • 15
  • 0
“ميتا” تطلق منصة جديدة لإنشاء التطبيقات المصغّرة بالذكاء الاصطناعي
أرشيف
تعبيرية

أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستاغرام، عن إطلاق تطبيقها التجريبي الجديد “Pocket”، لإنشاء الألعاب الإلكترونية والتطبيقات المصغّرة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

حيث صُمّمت الأداة الجديدة لتمكين الأفراد من تحويل أفكارهم إلى مشاريع رقمية حقيقية، بالاعتماد الكلي على الأوامر النصية والمحادثات العادية.

وذلك من دون الحاجة إلى امتلاك أي خبرات سابقة، في مجالات البرمجة أو كتابة الأكواد المعقدة.

ويهدف هذا الإطلاق إلى توسيع آفاق الإبداع الرقمي، وتسهيل وصول وتطوير المحتوى التفاعلي لجميع فئات المستخدمين.

مما يفتح فصلا جديدا في كيفية بناء الألعاب والتطبيقات الشخصية، عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تقول “ميتا”.

ويأتي إطلاق “Pocket” ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الشركة، لتعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وذلك بعد إدماج تقنيات توليد الصور داخل تطبيق “Meta AI”. وإطلاق أدوات لإنشاء الفيديو عبر تطبيق “Vibes”، وتطوير ميزات موجهة لصناع المحتوى عبر تطبيق “Edits”.

مقالات ذات صلة
التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة.. هذا ما يحدث؟

التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة.. هذا ما يحدث؟

حفيظ دراجي يعلق على حادثة الطفل وسيم

حفيظ دراجي يعلق على حادثة الطفل وسيم

ماهي كمية الشكولاتة التي تشكل خطرا؟

ماهي كمية الشكولاتة التي تشكل خطرا؟

إطلاق مخيمات صيفية تربوية لفائدة أبناء الجالية الجزائرية بالخارج

إطلاق مخيمات صيفية تربوية لفائدة أبناء الجالية الجزائرية بالخارج

دراسة: تمارين المقاومة في منتصف العمر تقلّل من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري

دراسة: تمارين المقاومة في منتصف العمر تقلّل من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري

لماذا يعد رش مبيد الحشرات في غرفة النوم أكثر خطورة؟

لماذا يعد رش مبيد الحشرات في غرفة النوم أكثر خطورة؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد