“ميتا” تعلن تعميم الميزة التي ينتظرها الجميع على تطبيق “ماسنجر”

تتّجه شركة “ميتا” الأمريكية المالكة لتطبيق المراسلات الفورية “ماسنجر” إلى تعميم تشفير الرسائل على جميع المستخدمين. مثلما هو معمول به في تطبيقات أخرى على غرار “واتساب”.

وحسب ما جاء في منشور جديد على مدوّنة الشركة، سيستفيد مستخدمو “ماسنجر” من تقنية التشفير من طرف إلى طرف (End-to-end encryption)، في غضون الأشهر المقبلة.

وقالت “ميتا” في مدوّنتها:”نعلم أن الناس يريدون مساحة للاتصال، ويرغبون في أن يتأكدوا من أن هذه المحادثات خصوصية وآمنة وموثوقة. لهذا السبب، قضينا وقتًا في تعميم التشفير الافتراضي من طرف إلى طرف على ماسنجر”.

وأوضحت الشركة:”يتطلب بناء خدمة مشفرة من طرف إلى طرف للمليارات من الرسائل كل يوم اختبارًا دقيقًا للعملية”. وقد اختبرت “ميتا” خاصية التشفير لرسائل “ماسنجر” بالفعل في 2016 في خدمة المحادثات السرية.