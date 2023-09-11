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“ميتا” تعمل على تطوير نموذج جديد للذكاء الاصطناعي مطلع 2024

الشروق أونلاين
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“ميتا” تعمل على تطوير نموذج جديد للذكاء الاصطناعي مطلع 2024
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مارك زوكربرغ

تعمل شركة “ميتا” على تطوير نظام جديد للذكاء الاصطناعي. لمنافسة روبوت المحادثة وتوليد النصوص “Chat GPT” لشركة  OpenAI.

وحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن “ميتا” تسعى لإطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي في العام المقبل.

وتسعى الشركة الأم لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستاغرام، لأن يكون نموذجها الجديد “أقوى عدة مرات من نسخته التجارية السابقة Llama 2”.

وكان “لاما 2” نموذجا مفتوح المصدر من النماذج القائمة على تقنية توليد النصوص بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتم إطلاقه من قبل “ميتا” في جويلية الماضي.

وذكرت الصحيفة أن النظام الذي تعمل “ميتا” على تطويره، ستكون له القدرة على مساعدة الشركات الأخرى في بناء خدمات تنتج نصوصا وتحليلات ومخرجات متقدمة أخرى.

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