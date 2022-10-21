ميتا تكشف عن أول نظام لترجمة الخطاب الشفهي غير المكتوب

أعلنت شركة (ميتا) إطلاق أول نظام ترجمة الخطاب الشفهي مدعوم من الذكاء الاصطناعي للغة غير مكتوبة.

أكدت الشركة ميتا، أنّها طوّرت نظام ترجمة للغة التايوانية التي لا تعتمد معايير موحدة، في خطوة أولى ضمن مشروع الشبكة الاجتماعية العملاقة لتطوير أداة ترجمة صوتية تلقائية تعمل في الوقت الحقيقي وفي كلّ اللغات.

وأكدت المجموعة الأميركية العملاقة، في بيان، أنّ “هذه التكنولوجيا تتيح للأشخاص الذين يتحدثون التايوانية تبادل أحاديث مع اشخاص يتحدثون الإنكليزية”.

ولا يزال برنامج المعلوماتية غير منجز بعد، وهو يتيح في هذه المرحلة ترجمة جملة واحدة في كلّ مرة، لكن ذلك يشكّل “خطوة أولى نحو مستقبل ستكون فيه الترجمة المتزامنة للغات ممكنة”، وفقاً للشركة.

وينطق بالتايوانية أكثر من 30 مليون شخص في تايوان ومناطق آسيوية أخرى، بحسب المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس.

وأوضحت “ميتا” أن هذه اللغة لا تعتمد نظام كتابة موحد المعايير، على غرار “أكثر من 40 % من حوالى 7 آلاف لغة حية” في العالم.

وتحتاج التقنيات الحالية للذكاء الاصطناعي المخصصة للترجمة الآلية إلى تحليل كميات كبيرة من النصوص المكتوبة للعمل بشكل جيد.

ولفت بيان “ميتا” إلى أنّ باحثيها المتخصصين في الذكاء الاصطناعي “واجهوا عوائق كثيرة، من جمع البيانات إلى وضع نموذج بياني وصولاً إلى تقويم” النتائج.

واستخدم الباحثون المندرية لغة وسيطة لإجراء مراسلات والتأكد من أن يترجم نظامهم الكلام الشفهي مباشرة، من دون المرور بالكتابة.

وتعتزم المجموعة الأميركية استخدام نظامها الخاص بترجمة التايوانية، ضمن مشروع المترجم العالمي الذي تعدّ له، وستضع رموز المعلوماتية الخاصة به في تصرف باحثين آخرين في الذكاء الاصطناعي.

ولفتت “ميتا” في بيان إلى أنّ مشروعها يونيفرسال سبيش ترانسليتر (UST) يرمي إلى “المساهمة في إسقاط الحواجز والتقريب بين الناس أينما كانوا”.