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“ميتا” تهدّد بحجب المحتوى الإخباري عن المستخدمين في كندا

الشروق أونلاين
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“ميتا” تهدّد بحجب المحتوى الإخباري عن المستخدمين في كندا
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مارك زوكربرغ

هدّدت شركة “ميتا” المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحظر المحتوى الإخباري المنشور على المنصة عن المستخدمين في كندا. بسبب مشروع قانون يلزمها بالدفع لوسائل الإعلام هناك.

ويسعى المشرّعون في كندا منذ أفريل 2022، لإقرار قانون يلزم كبار التكنولوجيا من قبيل “ميتا” و”ألفابت” على دفع مبالغ مالية لوسائل الإعلام. كمقابل لمحتواها الإخباري المنشور على الانترنت.

ونقلت رويترز يوم السبت، عن متحدث باسم “ميتا” قوله إن: “أي قانون يجبر منصات التواصل الاجتماعي على الدفع مقابل المحتوى الذي لا تنشره، لمجرد أن الغالبية العظمى من الأشخاص يستخدمون المنصات، لن يكون قابلا للتطبيق”.

وتحثّ وسائل الإعلام في كندا حكومة البلاد، على أقرار قوانين تتيح لها تعويض الخسائر المالية التي تكبدتها طيلة السنوات الماضية. بسبب استحواذ مواقع مثل غوغل وفيسبوك للحصة الأكبر في سوق الإعلانات.

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