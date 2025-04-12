“ميتا” حذفت 90 ألف منشور بطلب من الكيان الصهيوني

كشف موقع دروب سايت الأمريكي نقلا عن بيانات من شركة “ميتا” التي تملك تطبيق فيسبوك عن أن حكومة الكيان شنت حملة قمع شاملة على منشورات في إنستغرام وفيسبوك.

وقالت وسائل إعلام عربية إن الموقع المتخصص في شؤون السياسة والحرب، أفاد بأن شركة “ميتا” استجابت بنسبة 94 بالمئة لطلبات الإزالة الصادرة عن الكيان الغاصب منذ السابع من أكتوبر 2023.

عاجل | موقع دروب سايت عن بيانات من ميتا: شركة ميتا امتثلت لـ94% من طلبات إسرائيل إزالة منشورات عنها منذ 7 أكتوبر — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) April 12, 2025

وكشف الموقع نقلا عن وثائق وبيانات أن 95 بالمئة من طلبات الكيان الصهيوني تندرج تحت تصنيفات الإرهاب أو العنف والتحريض، وأنها استهدفت المستخدمين من الدول العربية وذات الأغلبية المسلمة أساسا.

وقال الموقع إن شركة ميتا حذفت أكثر من 90 ألف منشور استجابة لطلبات إزالة المحتوى التي قدمتها حكومة الاحتلال.

ويأتي التقرير الجديد لموقع دروب سايت بعد أيام من تقرير لموقع “غراي زون” الأمريكي، كشف فيه أن أكثر من 100 جاسوس وجندي سابق في جيش العدو الصهيوني يعملون في شركة “ميتا”، وخدموا في جيش العدو عبر برنامج حكومي يسمح لغير الصهيانة بالتطوع في الجيش.