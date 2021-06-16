ميترو الجزائر: استئناف النقل عبر المصاعد الهوائية الخميس

مع إجبارية التباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي

كشفت مؤسسة ميترو الجزائر عن استئناف استغلال النقل العمومي عبر المصاعد الهوائية الخميس.

وأكدت مؤسسة ميترو الجزائر، الأربعاء، إجبارية ارتداء القناع الواقي واحترام التباعد الجسدي للراغبين في التنقل عبر المصاعد الهوائية.

كما ستقوم المؤسسة، بوضع المحلول الكحولي تحت تصرف المسافرين، وتهوية الفضاءات والتعقيم والتنظيف اليومي للمحطات والمصاعد الهوائية.

بالمقابل سيتم وفقا لما أعلنت عنه الشركة استغلال 50% من طاقة استيعاب المصاعد الهوائية.