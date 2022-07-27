ميترو الجزائر: برنامج خاص للنقل خلال شهر أوت

أعلنت شركة مترو الجزائر، الأربعاء عن وضع برنامج خاص للنقل عبر كل من المترو والترامواي بالإضافة إلى التلفريك، خلال شهر أوت.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن ساعات الخدمة بالنسبة لمترو الجزائر العاصمة ستكون من الخامسة صباحا إلى غاية 11 مساء.

أما بالنسبة للنقل بالترامواي، فإن المواعيد برمجت من الساعة 5 صباحًا حتى 11:00 مساءً بالنسبة للعاصمة، ومن الساعة 5 صباحًا إلى 10 مساءً لقطارات ولايتي وهران وسيدي بلعباس، ومن الساعة 5:30 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً بالنسبة لترام قسنطينة وسطيف، بينما يعمل قطار ورقلة من الساعة 5:30 صباحًا حتى منصف الليل.

وفيما يتعلق بالنقل بالتلفريك، فحددت مواعيد عمل بالنسبة لباب الواد من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً في أيام العمل ، ومن الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا يوم الجمعة ، بينما يُقام النصب التذكاري.

وبالنسبة لخط مقام الشهيد فستكون مواقيت العمل من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً في حين ستعمل تلفريك قصر الثقافة من الساعة 6:45 صباحًا إلى الساعة 7 مساءً (مغلقة أيام الجمعة) والبليدة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6:30 مساءً. (مغلقة أيام الأحد).

وعن تلفريك تلمسان، فإن مواعيد العمل من 7:30 صباحًا حتى 8:00 مساءً خلال أيام العمل ومن 8:30 صباحًا إلى 8 مساءً يومي الجمعة والسبت ومن 7:30 صباحًا إلى 12:00 مساءً يوم الاثنين.

كما حددت الشركة ساعات خدمة تلفريك لولاية تيزي وزو من 6:30 صباحًا إلى 7:30 مساءً في أيام العمل ومن 7:30 صباحًا إلى 12:30 مساءً يوم الجمعة ، وفقًا للبيان .