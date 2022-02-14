ميترو الجزائر: حريق بالقرب من محطة علي بومنجل وراء توقف الرحلات

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر، الإثنين، عن استئناف حركة السير العادية، بعدما تسبب حريق اندلع بالقرب من محطة علي بومنجل في توقف الرحلات.

وأوضح بيان للمؤسسة أن حريق اندلع بالقرب من محطة علي بومنجل، على الساعة 12سا 14 دقيقة، متسببا في تسرب الدخان داخل المحطة وفي جزء من نفق المترو.

وأضاف المصدر ذاته أنه “حرصا على سلامة المسافرين، تم إخلاء المحطة مع تأمين خدمة مؤقتة بين الجزئين الرابطين بين محطتي الحراش ووسط وحي البدر ،وبين محطتي حي البدر وعين النعجة”.

وتابع البيان أنه “بفضل التدخل السريع والفعّال لعناصر الحماية المدنية وفرق مترو الجزائر، تمت السيطرة على الحريق فورا وإخراج الدخان من المحطة والنفق وتم استئناف الاستغلال العادي للمترو على الساعة 12سا54”.

خلل تقني يوقف الرحلات مؤقتا

وفي 17 جانفي 2022، سجلت مؤسسة ميترو الجزائر، خللا تقنيا على مستوى الجزء الرابط بين محطتي خليفة بوخالفة وساحة الشهداء، أدى إلى توقف الرحلات.

وأوضح بيان لمؤسسة ميترو الجزائر أنه عقب حدوث خلل تقني صباح الاثنين على الجزء الرابط بين محطتي خليفة بوخالفة وساحة الشهداء، تم تأمين خدمة مؤقتة بين الجزء الرابط بين محطتي الحراش وسط وأول ماي وبين محطتي حي البدر وعين النعجة من أجل تسهيل تنقل مسافرينا.

وأضاف البيان أن الفرق التقنية لميترو الجزائر تبذل كل الجهود اللازمة لاستئناف الاستغلال في أحسن الظروف.