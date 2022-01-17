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ميترو الجزائر: خلل تقني يوقف الرحلات مؤقتا

الشروق أونلاين
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ميترو الجزائر: خلل تقني يوقف الرحلات مؤقتا

سجلت مؤسسة ميترو الجزائر، الاثنين، خللا تقنيا على مستوى الجزء الرابط بين محطتي خليفة بوخالفة وساحة الشهداء، أدى إلى توقف الرحلات.

وأوضح بيان لمؤسسة ميترو الجزائر أنه عقب حدوث خلل تقني صباح الاثنين على الجزء الرابط بين محطتي خليفة بوخالفة وساحة الشهداء، تم تأمين خدمة مؤقتة بين الجزء الرابط بين محطتي الحراش وسط وأول ماي وبين محطتي حي البدر وعين النعجة من أجل تسهيل تنقل مسافرينا.

وأضاف البيان أن الفرق التقنية لميترو الجزائر تبذل كل الجهود اللازمة لاستئناف الاستغلال في أحسن الظروف.

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