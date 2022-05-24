ميترو الجزائر: نحو الوصول إلى 58 محطة على طول 60 كلم

أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر علي أرزقي، الثلاثاء، أن المشاريع الجاري انجازها حاليا تهدف إلى توسعة الميترو ليصل عدد المحطات إلى 58 محطة على طول 60 كلم.

وقال ارزقي في تصريحات له عبر برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى إن المشاريع الجاري إنجازها حاليا تهدف إلى توسعة شبكة النقل عبر الميترو بالجزائر العاصمة من خلال رفع عدد المحطات الى 58 محطة وعلى طول 60 كلم ، مشيرا إلى أن الدولة رصدت أغلفة مالية معتبرة لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان التسليم في الآجال المحددة .

وبخصوص آلة الحفر الجديدة التي جلبتها مؤسسة كوسيدار ، قال ارزقي إنها تستعمل لأول مرة في الجزائر في مثل هذه المشاريع وهي متطورة جدا وهي بمثابة مصنع متكامل بحيث تقوم بعملية حفر النفق وتشييده في نفس الوقت وهو ما يساعد على التقدم في الأشغال بسرعة وبسواعد وقدرات جزائرية.

مشاريع التوسعة شرق العاصمة الحراش –المطار الدولي

وصرح ضيف الإذاعة بأن تكلفة انجاز الأشغال الفنية والهندسية على مستوى ربط المطار الدولي بشبكة الميترو عبر الحراش تتم وفقا للآجال المحددة، وقال إن هذه التوسعة تم رصد مبلغ ضخم لانجاز المنشات الفنية والهندسية بقيمة 93 مليار دينار .

وادي السمار –الحراش

وزيادة على ذلك ،كشف على ارزقي بأن هناك مرحلة ثانية من أشغال التوسعة لربط وادي السمار بالحراش وتضم 9 محطات وعلى طول 5.9 كلم مشيرا إلى أن هذا الخط حيوي جدا خصوصا وانه يمر عبر أربع بلديات تضم مرافق اجتماعية واقتصادية حيوية وأقطاب جامعية، وسيسمح هذا الخط بتوفير خدمات النقل عبر الميترو لأكثر من 400 الف مسافر يوميا.

عين النعجة –براقي

على صعيد متصل، كشف ضيف الصباح عن وجود امتداد آخر يجري إنجازه ويربط حي عين النعجة بمدينة براقي المعروفة بكثافة السكان ويمتد على طول أكثر من 4،4 كلم ويضم4 محطات.

وقال إن المشروع يوجد في مراحل متقدمة وخصوصا في مجال أشغال الهندسة المدنية حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 78 بالمائة في مرحلته الأولى. وأضاف الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر بأن هناك مرحلة ثانية لانجاز النظام الكلي لأشغال التوسعة ستنطلق في غضون الأشهر المقبلة ،موضحا بان بداية عملية التشغيل ستتم على مرحلتين، الأولى في سنة 2024 والثانية مع حلول عام 2025.

المنطقة الغربية من العاصمة

وقال ضيف الإذاعة إن الدراسات الخاصة بعملية التوسعة استكملت خصوصا وأن هذه المنطقة تعرف اختناقا مروريا كبيرا، وأشار إلى أن المرحلة الأولى من أشغال التوسعة عبر المنطقة الغربية من العاصمة ستبدأ بإنجاز محطة ساحة الشهداء- حي الشوفالي على طول 9،5 كلم، ثم يليها الخط الرابط بين حي الشوفالي ومدينة أولاد فايت عبر كل من الشراقة ودالي إبراهيم ودرارية على امتداد طوله 26 كلم.

مخطط جديد لتوسعة ميترو الجزائر شرقا وغربا

وفي 17 فيفري 2022، كشف الرئيس المدير العام لميترو الجزائر، علي أرزقي عن مخطط لتوسعة شبكة النقل بالميترو لتصل إلى بلدية زرالدة غربا وبلديتي عين طاية وبرج الكيفان شرقا.

وجاء تصريح أرزقي خلال تقديمه لعرض حول منجزات ومشاريع هذه المؤسسة أمام أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وفقا لبيان للمجلس الشعبي.

وأكد المتحدث ذاته أن مؤسسة ميترو الجزائر تخطط لتوسيع خط رحلة مترو الجزائر العاصمة إلى الغرب ليصل إلى الشراقة، أولاد فايت، زرالدة. وعلى الجانب الشرقي ليعبر هذا الخط كلا من بلديتي عين طاية وبرج الكيفان.

وفي السياق ذاته، أوضح أرزقي تسجيل “تقدم” في إنجاز مترو مستغانم، والذي “من المقرر تسليمه في عام 2022”.

من جهتها شددت رئيسة اللجنة على ضرورة تسريع عملية مد خطوط ميترو الجزائر باعتباره مشروعا حيويا ودعت إلى وضع كل الإمكانات التقنية والبشرية لتحسين نسبة تقدم الأشغال بما يتماشى مع الحيز الزمني المخصص لمختلف المراحل.