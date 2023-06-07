ميترو الجزائر يطلق حملة لجمع أغطية القارورات لهذا السبب

أطلقت مؤسسة ميترو الجزائر حملة لجمع أغطية القارورات البلاستيكية، وخصص أماكن لجمعها عبر عدة محطات لصالح “أطفال القمر”.

وقالت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك إن حملة جمع أغطية القارورات البلاستيكية تنظم لفائدة أطفال القمر.

وأكدت أنها وضعت صناديق على مستوى الوكالات التجارية عبر ساحة الشهداء، تافورة، البريد المركزي، باش جراح، الحراش وسط وعين النعجة لجمع الأغطية.

وتجدر الإشارة إلى أن البلاستيك المخصص لأغطية القارورات البلاستيكية أكثر صلابة وذو نوعية أحسن يساعد في صناعة المستلزمات الطبية الخاصة بحماية أطفال القمر من أشعة الشمس.