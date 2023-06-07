-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

ميترو الجزائر يطلق حملة لجمع أغطية القارورات لهذا السبب

الشروق أونلاين
  • 441
  • 0
ميترو الجزائر يطلق حملة لجمع أغطية القارورات لهذا السبب

أطلقت مؤسسة ميترو الجزائر حملة لجمع أغطية القارورات البلاستيكية، وخصص أماكن لجمعها عبر عدة محطات لصالح “أطفال القمر”.

وقالت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك إن حملة جمع أغطية القارورات البلاستيكية تنظم لفائدة أطفال القمر.

وأكدت أنها وضعت صناديق على مستوى الوكالات التجارية عبر ساحة الشهداء، تافورة، البريد المركزي، باش جراح، الحراش وسط وعين النعجة لجمع الأغطية.

وتجدر الإشارة إلى أن البلاستيك المخصص لأغطية القارورات البلاستيكية أكثر صلابة وذو نوعية أحسن يساعد في صناعة المستلزمات الطبية الخاصة بحماية أطفال القمر من أشعة الشمس.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. يوتيوبر هولندي يستكشف جمال الجزائر ويوثق رحلته بصور ساحرة

بالفيديو.. يوتيوبر هولندي يستكشف جمال الجزائر ويوثق رحلته بصور ساحرة

7 نصائح للنجاح في الامتحانات

7 نصائح للنجاح في الامتحانات

فيديو مستفز لمدير يحتجز الموظفين لمنعهم من المغادرة أثناء الدوام!

فيديو مستفز لمدير يحتجز الموظفين لمنعهم من المغادرة أثناء الدوام!

وفاة “الخالة زكية” أشهر قابلة في البليدة

وفاة “الخالة زكية” أشهر قابلة في البليدة

مديرو المسارح يطالبون بميزانية لتوزيع الأعمال

مديرو المسارح يطالبون بميزانية لتوزيع الأعمال

أفضل 8 مطارات في العالم لعام 2023

أفضل 8 مطارات في العالم لعام 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد