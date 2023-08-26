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الجزائر

ميترو الجزائر يُعلن استئناف خدماته

الشروق أونلاين
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ميترو الجزائر يُعلن استئناف خدماته

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر عن استئناف الخدمات بين محطتي أول ماي والبريد المركزي بعد التوقف الذي حدث مؤقتا بسب عطل كهربائي.

وأفادت المؤسسة في بيان لها أنه تم استئناف الرحلات على مستوى طول الخط  بعد العطل الكهربائي وذلك بفضل تدخل الفرق التقنية الساهرة على صيانة وسيرورة مترو الجزائر.

وصباحا أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر، عن توقف خط الميترو مؤقتا بين محطتي أول ماي والبريد المركزي بسب عطل كهربائي.

وأفادت المؤسسة في بيان لها أن الرحلات متوقفة مؤقتا بين محطات أول ماي وتافورة البريد المركزي وخليفة بوخالفة إلى حين قيام الفرق التقنية بحل المشكلة.

وأوضحت المؤسسة أن الخدمة تستمر بصفة عادية على بقية الخط.

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