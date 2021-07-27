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رياضة

ميداليات الأولمبياد مصنوعة من حُطام الهواتف المحمولة

الشروق الرياضي
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ميداليات الأولمبياد مصنوعة من حُطام الهواتف المحمولة

صُنعت ميداليات أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو 2020، من المعادن المُستخلصة من الهواتف المحمولة المُعاد تدويرها، والأجهزة الإلكترونية.

وبِفضل هذه الهواتف والأجهزة التي تبرّع بها الجمهور الياباني، تمّت صناعة ما يقرب من 5 آلاف ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

هذا وحذّرت اللجنة الدولية الأولمبية الرياضيين من قضم الميداليات، السلوك الذي تحوّل إلى أشبه بـ “تقليد” في كبرى المنافسات.

وقالت اللجنة الدولية الأولمبية في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نُريد التأكيد أن ميداليات طوكيو 2020، ليست صالحة للأكل! ميدالياتنا مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها من أجهزة إلكترونية تبرّع بها الجمهور الياباني”.

ومن التفسيرات الرّائجة عن سلوك عضّ الميداليات، ذلك الذي يقول إنه محاولة من الرياضيين الفائزين التحقّق من نقاء الذهب، حيث تترك الأسنان أثرا على المعدن المرن.

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