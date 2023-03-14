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رياضة
البطولة الافريقية المفتوحة بتونس

ميداليات ذهبية لمصارعين في الجيدو من معسكر

قادة مزيلة
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ميداليات ذهبية لمصارعين في الجيدو من معسكر

افتك المصارع عثمان عرباوي من النادي الرياضي الهاوي للفنون القتالية لمعسكر في وزن أقل من 100 كلغ صنف أواسط، الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية المفتوحة للجيدو التي أقيمت بتونس، بينما حصل أيمن عبد الكريم هزيل على الميدالية الفضية في وزن أقل من 55 كلغ أشبال في نفس التظاهرة الرياضية. كما فاز المصارع عرباوي بميدالية ذهبية والتي تعبر الوحيدة للجزائر في صنف الأواسط.

وقال يونس قندوسي رئيس النادي الرياضي الهاوي للفنون القتالية لمعسكر، إن الفريق الوطني شارك في هذه التظاهرة بـ23 مصارعا منهم 11 مصارعة من أصل أكثر من 400 مصارع من 25 دولة، مضيفا بأن هذه النتائج كانت ثمرة جهود عمل المصارعين ومدربهم عبيد محمد الأمين.

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