ميدالية أخرى للرياضة الجزائرية

أضافت الرياضة الجزائرية إلى رصيدها، الإثنين، ميدالية أخرى في الألعاب المتوسّطية نسخة وهران 2022.

وجاء لون الميدالية الجديدة فضّيا، بِواسطة مُصارع الكاراتي حسين دايخي.

وخسر المُصارع دايخي في نهائي وزن أكثر من 84 كلغ، أمام منافسه الكرواتي أنديلو كيفيزيتش.

وارتفع رصيد الجزائر إلى 6 ميداليات: 4 ذهبيات وفضّيتَين، في صدارة لائحة الترتيب. مع الإشارة إلى أن كلّ التتويجات حملت بصمة مُصارعي الكاراتي.

وهكذا انتهت مساء الإثنين منافسات رياضة الكاراتي في ألعاب البحر المتوسّط 2022، بِتصدّر الجزائر اللائحة بِالرّصيد المُشار إليه أعلاه. وحلّت مصر في المركز الثاني بِحصيلة 7 ميداليات: 2ذ و3ف و2ب.