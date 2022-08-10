-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا

ميدالية برونزية للجزائري عبد المالك لحولو في سباق الـ400 حواجز

ع. ع
  • 52
  • 0
ميدالية برونزية للجزائري عبد المالك لحولو في سباق الـ400 حواجز

نال العداء الجزائري، عبد المالك لحوبو ميدالية برونزية في سباق 400 م/حواجز في ألعاب التضامن الإسلامي 2022، الجارية بمدينة قونيا التركية، محصلا بذلك على ثاني ميدالية للجزائر في هذه الألعاب.

وسجل لحولة توقيتا قدره 49ثا 15 بعد دخوله في المركز الثالث للسباق الذي فاز به القطري حميدة بسام (48 ثا 67) والتركي يسماني كوبيلو إسكوبار (48ثا 86).

أما الجزائري الثاني الذي شارك في سباق 400م/حواجز، صابر بوكموش فقد دخل خامسا بتوقيت (48 ثا 67).

وتعد هذه الميدالية الثانية للجزائر في ألعاب التضامن الإسلامي بعد برونزية زوينة بوزبرة، في اختصاص رمي المطرقة برمية قدرت بـ: 59م و51. وتشهد النسخة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي مشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي من 54 بلدا يتنافسون على 21 اختصاصا. وتشارك الجزائر في هذه الألعاب بـ 140 رياضي منهم 36 فتاة في 12 رياضة.

الجدير بالذكر، أن العاب التضامن الإسلامي هي تظاهرة رياضية تنظم من قبل الاتحادية الرياضية للتضامن الإسلامي (نشأت يوم 6 ماي 1985 بالرياض) وتحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي.

مقالات ذات صلة
نحو تعديل موعد انطلاق مونديال 2022 في قطر

نحو تعديل موعد انطلاق مونديال 2022 في قطر

توبة يفوز في أول ظهور رسمي له مع باشاك شهير

توبة يفوز في أول ظهور رسمي له مع باشاك شهير

قافلة لاكتشاف المواهب الرياضية عبر جميع بلديات الجزائر

قافلة لاكتشاف المواهب الرياضية عبر جميع بلديات الجزائر

أزمة حراسة مرمى مُزمنة في الجزائر

أزمة حراسة مرمى مُزمنة في الجزائر

جزائري يخطف الأضواء في الدوري الكندي

جزائري يخطف الأضواء في الدوري الكندي

خزينة “الفاف” ستستفيد من أرباح تتجاوز رقم 14 مليار سنتيم

خزينة “الفاف” ستستفيد من أرباح تتجاوز رقم 14 مليار سنتيم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد