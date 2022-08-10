ميدالية برونزية للجزائري عبد المالك لحولو في سباق الـ400 حواجز

ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا

نال العداء الجزائري، عبد المالك لحوبو ميدالية برونزية في سباق 400 م/حواجز في ألعاب التضامن الإسلامي 2022، الجارية بمدينة قونيا التركية، محصلا بذلك على ثاني ميدالية للجزائر في هذه الألعاب.

وسجل لحولة توقيتا قدره 49ثا 15 بعد دخوله في المركز الثالث للسباق الذي فاز به القطري حميدة بسام (48 ثا 67) والتركي يسماني كوبيلو إسكوبار (48ثا 86).

أما الجزائري الثاني الذي شارك في سباق 400م/حواجز، صابر بوكموش فقد دخل خامسا بتوقيت (48 ثا 67).

وتعد هذه الميدالية الثانية للجزائر في ألعاب التضامن الإسلامي بعد برونزية زوينة بوزبرة، في اختصاص رمي المطرقة برمية قدرت بـ: 59م و51. وتشهد النسخة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي مشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي من 54 بلدا يتنافسون على 21 اختصاصا. وتشارك الجزائر في هذه الألعاب بـ 140 رياضي منهم 36 فتاة في 12 رياضة.

الجدير بالذكر، أن العاب التضامن الإسلامي هي تظاهرة رياضية تنظم من قبل الاتحادية الرياضية للتضامن الإسلامي (نشأت يوم 6 ماي 1985 بالرياض) وتحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي.