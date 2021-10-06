ميدالية تاريخية تخلد إهانة الجزائر لملك فرنسا لويس الـ14
شارك باحث كويتي، متابعيه عبر تويتر صورة لميدالية تاريخية ساخرة، تخلّد إهانة الجزائر لملك فرنسا لويس الرابع عشر.
وقال الباحث، وأستاذ التاريخ الوسيط والحضارة الإسلامية نواف عبد العزيز الجحمة إن الميدالية ساخرة، تعود لعام 1689 وقد خلدت إهانة الجزائر لفرنسا من خلال فرض الجزية عليها.
وأضاف إنها بيعت في ألمانيا عام 2007 بمبلغ 3000 أورو.
#تاريخ
ميدالية تاريخية تخلد إهانة الجزائر لملك فرنسا لويس الرابع عشر من خلال فرض الجزية عليه.
ميدالية ساخرة تعود لعام 1689,بيعت الميدالية سنة 2007 بألمانيا وبمبلغ 3000 اورو ,تخلد الميدالية اهانة الجزائر لفرنسا من خلال معاهدة السلام المبرمة بين الطرفين.
امير البحار الرايس حميدو pic.twitter.com/D9gARBBxeh
— نواف عبد العزيز الجحمه (@nawafjahmah) October 1, 2021
وتداول نشطاء صورة الميدالية بكثير من الفخر الممزوج بالسخرية من تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي قال بأن الجزائر بلا تاريخ.
لما تكون عظيما 🇩🇿 يكون تاريخك أعظم !
لمن يعتقد بأن الجزائر ليس لها تاريخ 😲 :
☆ ميدالية تاريخية ساخرة تعود لعام 1689 ، تخلد إهانة الجزائر لملك فرنسا لويس الرابع عشر من خلال فرض الجزية في إطار الإتفاقية المبرمة.
☆ بيعت الميدالية العام 2007 بألمانيا وبمبلغ 3000 أورو. pic.twitter.com/uJNC5IiGEu
— La patrie des martyrs (@Minou47930380) October 3, 2021
ويظهر في الميدالية أمير البحار “الرايس حميدو” واقفا وبيده آنية وهو يمسك برأس لويس الرابع عشر الجاثم على ركبتيه ومن فمه يخرج ما يوحي إلى دفع الإتاوات.
يذكر أن “الرايس حميدو بن علي”، أحد أمهر “رياس البحر”، الذي فرض السيطرة الجزائرية على البحر المتوسط وأرغم الدول الأوروبية على دفع إتاوات وضرائب.