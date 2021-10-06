ميدالية تاريخية تخلد إهانة الجزائر لملك فرنسا لويس الـ14

بيعت في ألمانيا بـ3 آلاف أورو

شارك باحث كويتي، متابعيه عبر تويتر صورة لميدالية تاريخية ساخرة، تخلّد إهانة الجزائر لملك فرنسا لويس الرابع عشر.

وقال الباحث، وأستاذ التاريخ الوسيط والحضارة الإسلامية نواف عبد العزيز الجحمة إن الميدالية ساخرة، تعود لعام 1689 وقد خلدت إهانة الجزائر لفرنسا من خلال فرض الجزية عليها.

وأضاف إنها بيعت في ألمانيا عام 2007 بمبلغ 3000 أورو.

وتداول نشطاء صورة الميدالية بكثير من الفخر الممزوج بالسخرية من تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي قال بأن الجزائر بلا تاريخ.

ويظهر في الميدالية أمير البحار “الرايس حميدو” واقفا وبيده آنية وهو يمسك برأس لويس الرابع عشر الجاثم على ركبتيه ومن فمه يخرج ما يوحي إلى دفع الإتاوات.

يذكر أن “الرايس حميدو بن علي”، أحد أمهر “رياس البحر”، الذي فرض السيطرة الجزائرية على البحر المتوسط وأرغم الدول الأوروبية على دفع إتاوات وضرائب.