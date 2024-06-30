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رياضة

ميدالية ذهبية عالمية لـ “نمّور”

الشروق الرياضي
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ميدالية ذهبية عالمية لـ “نمّور”

أحرزت الجزائرية كيليا نمّور، الأحد، الميدالية الذهبية للعمودين غير المتوازيين في دورة العاصمة الرومانية بوخارست للجمباز.

وتندرج هذه الدورة ضمن تحضيرات نمّور للألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، التي تنطلق في الـ 26 من جويلية المقبل.

و سجّلت نمّور النقطة القصوى 15.667، المرادفة لِأحسن إنجاز شخصي لها في العمودين غير المتوازيين منذ انطلاق الموسم الحالي.

و ستشارك كيليا نمّور أيضا في المسابقات النهائية لِعارضة التوازن و جهاز القفز و الحركات الأرضية المبرمجة، الأحد.

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