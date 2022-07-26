ميدالية شجاعة لشاب جزائري بفرنسا

حصل شاب جزائري بفرنسا على ميدالية الشجاعة، بعد إنقاذه شخصين من الغرق في عمل وُصف بالبطولي.

منحت عمدة بلدة جيلون، الفرنسية ميدالية ذهبية للشاب الجزائري محمد لمريني كتكريم فخري من البلدية نظير الموقف البطولي الذي قدمه رفقة اثنين آخرين وإنقاذهما سائقين من الغرق بعد أن هوت سيارتهما في بحيرة عميقة.

وبدأت قصة الإنقاذ حوالي الساعة السابعة مساء من يوم 14 ماي الماضي عندما لاحظ الشاب الجزائري ومرافقيه سيارة تسير بسرعة كبيرة ويعقبها فقدان صاحبها السيطرة عليها ووقوعها في بحيرة عميقة.

وروي الشبان ما حدث في ذلك اليوم، وكيف ركضوا إلى موقع الحادث وقال الشاب الجزائري المنقذ “أعرف المكان جيدًا، كنت أعرف أن هناك بحيرة صغيرة على الجانب الآخر من الأدغال، لكن في ذلك الوقت، اعتقدت أن السيارة سينتهي بها الأمر مصطدمة بشجرة”

وقال الشاب أن مياه البحيرة كانت قذرة ومليئة بالقمامة، لكن عند رؤية السيارة تطفو في منتصف الحوض، لم يتردد أحد منا للحظة في إنقاذ من كانوا داخلها.

وقال الشاب أنه عند وصولهم إلى ارتفاع السيارة، لاحظوا فتح نصف نافذة السائق. كان السائق ومرافقه يحاولان بأقصى ما في وسعهما الخروج عبر النافذة لكن دون جدوى.

وتابع قائلا: “كانوا يطلبون المساعدة ، كانوا يصرخون بأنهم سيموتون”

وبعد محاولات تمكن لمريني ومرافقيه من إنقاذ الشخصين المحصورين داخل السيارة قبل أن تغرق في البحيرة العميقة.