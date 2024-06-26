ميدالية فضية لامين بوعناني في الـ110 متر حواجز

بطولة إفريقيا لألعاب القوى بالكاميرون..

أحرز العداء الجزائري امين بوعناني الميدالية الفضية لسباق الـ110 متر حواجز، ضمن منافسات البطولة الإفريقية لألعاب القوى (إناث وذكور)، التي اختتمت فعالياتها الأربعاء بإجراء منافسات اليوم السادس والأخير والتي تحتضنها مدينة دوالا الكاميرونية منذ 21 جوان الجاري.

وخلال منافسات اليوم الخامس التي جرت الثلاثاء بالمركب المتعددة الرياضات بجابوما، دخل العداء الجزائري في المركز الثاني بوقت قدره 13ث/ 59 ج، وراء السنغالي لويس فرانسوا ماندي (13ث/49ج) المتوج بالميدالية الذهبية، وقبل المصري يوسف بداوي سيد الذي حل ثالثا بزمن قدره 13ث/79 ج .

ولحساب منافسات نفس اليوم، أثرى المنتخب الوطني رصيده بميداليتين فضيتين جديدتين من إنجاز كل من مهدي عمار روانة في مسابقة القفز بالزانة بعد تحقيقه لقفزة بطول 10ر5 متر في المحاولة الأولى، وسعاد عزي في سباق الـ20 كلم مشي. وبعد منافسات اليوم الخامس، يتواجد المنتخب الوطني الجزائري في المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة بمجموع تسع ميداليات (3 ذهبيات، 4 فضيات، 2 برونزية) . وكانت الميداليات الثلاث من المعدن النفيس من إنجاز، كل من زهرة طاطار في رمي المطرقة والعربي بورعدة (العشاري) وأسامة خنوسي في رمي القرص، فيما جاءت الفضية الأخرى بفضل شريف بودومي في مسابقة العشاري. أما الميداليتان البرونزيتان، فكانتا من نصيب زوينة بوزبرة في مسابقة رمي المطرقة والعداء عبد المليك لحولو في سباق الـ400 متر حواجز. وشاركت الجزائر في هذه الطبعة الـ23 من بطولة إفريقيا لألعاب القوى ببعثة رياضية ضمت 20 عداء (15 رجال و5 سيدات).