ميدفيديف يتنبأ بانهيار عدة دول غربية عام 2023 وماسك يرد
تنبأ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بانهيار عدة دول غربية في العام 2023، ليأتيه الرد من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
ونشر ميدفيديف في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، الثلاثاء، توقعاته للعام المقبل.
وقال في أول تغريدة: “عشية رأس السنة الجديدة، الجميع يضع تنبؤات، ويخمن ما يمكن أن يحدث مستقبلا، كما لو كانت المنافسة على تمييز أكثرها وحشية وعبثية”
وأضاف: “ها هي مساهمتنا المتواضعة.. ما الذي يمكن أن يحدث في عام 2023”.
On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions
Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.
Here’s our humble contribution.
What can happen in 2023:
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022
ورجح ميدفيديف اندلاع حرب أهلية أمريكية، وانهيار الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن توجه الأسواق المالية العالمية نحو آسيا.
وقال إن سعر النفط سيرتفع إلى 150 دولاراً للبرميل، والغاز إلى 5 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب، كما ستنضم المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بعدما خرجت منها في إطار اتفاق “بريكست”.
وتوقع المسؤول الروسي “انهيار” الاتحاد الأوروبي بعد عودة المملكة المتحدة، ووقف استخدام اليورو كعملة للاتحاد الأوروبي.
1. Oil price will rise to $150 a barrel, and gas price will top $5.000 per 1.000 cubic meters
2. The UK will rejoin the EU
3. The EU will collapse after the UK’s return; Euro will drop out of use as the former EU currency
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022
وتابع أن “بولندا والمجر ستحتلان المناطق الغربية من أوكرانيا الموجودة سابقاً”.
وتوقع انفصال إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة وانضمامها إلى جمهورية إيرلندا.
4. Poland and Hungary will occupy western regions of the formerly existing Ukraine
5. The Fourth Reich will be created, encompassing the territory of Germany and its satellites, i.e., Poland, the Baltic states, Czechia, Slovakia, the Kiev Republic, and other outcasts
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022
أما في فرنسا، فقال ميدفيديف إن “حرباً ستندلع بين فرنسا والرايخ الرابع” (الاسم الرسمي لألمانيا النازية في الفترة ما بين 1871 و1945 ويعني الإمبراطورية الألمانية) الذي سينشأ، و”يشمل أراضي ألمانيا وتوابعها، أي بولندا ودول البلطيق وتشيكيا وسلوفاكيا وجمهورية كييف وغيرها”، وفق تعبيره.
6. War will break out between France and the Fourth Reich. Europe will be divided, Poland repartitioned in the process
7. Northern Ireland will separate from the UK and join the Republic of Ireland
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022
حرب أهلية وانهيار مالي
أمريكياً، توقع في سلسلة التغريدات، اندلاع “حرب أهلية”، وانفصال كاليفورنيا وتكساس إلى دولتين مستقلتين نتيجة لذلك.
كما ستشكل تكساس مع المكسيك تحالفا.
رجح أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك سيفوز بالانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات التي ستُمنح للحزب الجمهوري بعد انتهاء الحرب الأهلية.
8. Civil war will break out in the US, California. and Texas becoming independent states as a result. Texas and Mexico will form an allied state. Elon Musk’ll win the presidential election in a number of states which, after the new Civil War’s end, will have been given to the GOP
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022
ولفت ميدفيديف أيضاً إلى مغادرة جميع أسواق الأسهم الكبيرة الولايات المتحدة وأوروبا، والانتقال إلى آسيا.
9. All the largest stock markets and financial activity will leave the US and Europe and move to Asia
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022
كما أشار إلى انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسبب انهيار نظام “بريتون وودز”، الاسم الشائع لمؤتمر النقد الدولي.
فضلاً عن توقف تداول اليورو والدولار كعملات احتياطية عالمية، واستخدام العملات الرقمية بشكل نشط بدلاً من ذلك.
10. The Bretton Woods system of monetary management will collapse, leading to the IMF and World Bank crash. Euro and Dollar will stop circulating as the global reserve currencies. Digital fiat currencies will be actively used instead
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022
إيلون ماسك يرد
من جانبه، رد إيلون ماسك على توقعات الحليف المقرب من فلاديمير بوتين بحدوث حرب أهلية أميركية في عام 2023، قائلاً إنها إنها “أسطورية”.
وكتب رئيس شركة “تسلا” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “سلسلة تغريدات أسطورية!!”.
وأضاف: “هذه بالتأكيد التنبؤات الأكثر عبثية التي سمعتها على الإطلاق، وتظهر كذلك عدم معرفة صادمة بتقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة”.
Those are definitely the most absurd predictions I’ve ever heard, while also showing astonishing lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy.
— Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2022