ميدفيديف يتنبأ بانهيار عدة دول غربية عام 2023 وماسك يرد

تنبأ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بانهيار عدة دول غربية في العام 2023، ليأتيه الرد من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

ونشر ميدفيديف في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، الثلاثاء، توقعاته للعام المقبل.

وقال في أول تغريدة: “عشية رأس السنة الجديدة، الجميع يضع تنبؤات، ويخمن ما يمكن أن يحدث مستقبلا، كما لو كانت المنافسة على تمييز أكثرها وحشية وعبثية”

وأضاف: “ها هي مساهمتنا المتواضعة.. ما الذي يمكن أن يحدث في عام 2023”.

ورجح ميدفيديف اندلاع حرب أهلية أمريكية، وانهيار الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن توجه الأسواق المالية العالمية نحو آسيا.

وقال إن سعر النفط سيرتفع إلى 150 دولاراً للبرميل، والغاز إلى 5 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب، كما ستنضم المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بعدما خرجت منها في إطار اتفاق “بريكست”.

وتوقع المسؤول الروسي “انهيار” الاتحاد الأوروبي بعد عودة المملكة المتحدة، ووقف استخدام اليورو كعملة للاتحاد الأوروبي.

وتابع أن “بولندا والمجر ستحتلان المناطق الغربية من أوكرانيا الموجودة سابقاً”.

وتوقع انفصال إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة وانضمامها إلى جمهورية إيرلندا.

أما في فرنسا، فقال ميدفيديف إن “حرباً ستندلع بين فرنسا والرايخ الرابع” (الاسم الرسمي لألمانيا النازية في الفترة ما بين 1871 و1945 ويعني الإمبراطورية الألمانية) الذي سينشأ، و”يشمل أراضي ألمانيا وتوابعها، أي بولندا ودول البلطيق وتشيكيا وسلوفاكيا وجمهورية كييف وغيرها”، وفق تعبيره.

حرب أهلية وانهيار مالي

أمريكياً، توقع في سلسلة التغريدات، اندلاع “حرب أهلية”، وانفصال كاليفورنيا وتكساس إلى دولتين مستقلتين نتيجة لذلك.

كما ستشكل تكساس مع المكسيك تحالفا.

رجح أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك سيفوز بالانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات التي ستُمنح للحزب الجمهوري بعد انتهاء الحرب الأهلية.

ولفت ميدفيديف أيضاً إلى مغادرة جميع أسواق الأسهم الكبيرة الولايات المتحدة وأوروبا، والانتقال إلى آسيا.

كما أشار إلى انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسبب انهيار نظام “بريتون وودز”، ‏الاسم الشائع لمؤتمر النقد الدولي.

فضلاً عن توقف تداول اليورو والدولار كعملات احتياطية عالمية، واستخدام العملات الرقمية بشكل نشط بدلاً من ذلك.

إيلون ماسك يرد

من جانبه، رد إيلون ماسك على توقعات الحليف المقرب من فلاديمير بوتين بحدوث حرب أهلية أميركية في عام 2023، قائلاً إنها إنها “أسطورية”.

وكتب رئيس شركة “تسلا” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “سلسلة تغريدات أسطورية!!”.

وأضاف: “هذه بالتأكيد التنبؤات الأكثر عبثية التي سمعتها على الإطلاق، وتظهر كذلك عدم معرفة صادمة بتقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة”.