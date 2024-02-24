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العالم

ميدفيديف يدعو “للثأر من الغرب”

الشروق أونلاين
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ميدفيديف يدعو “للثأر من الغرب”
ح. م
دميتري ميدفيديف.

دعا الرئيس الروسي السابق و نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى الثأر من الغرب في كل مكان ممكن، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “إيتار تاس”.

ميدفيديف وفي تعليق له على العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا، قال أنه من الضروري خلق “صعوبات اقتصادية محتملة، لتطوير وتعزيز الحلول الدولية التي تقوض مصالح العالم الغربي”، و”القيام بذلك بشكل مستمر ومنهجي وعلني قدر الإمكان”.

كما دعا دمتري ميدفيديف أيضا، حسب ما نقلته ذات الوكالة، إلى “القيام بأنشطة من نوع معين على أراضيهم (الغرب)، لا يمكننا التحدث عنها علنًا”، دون توضيح أي نوع من الأنشطة يقصد.

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