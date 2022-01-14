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رياضة

ميدو يفجر قنبلة.. مصر والكاميرون تآمرا على الجزائر في كان 2004

سليم.ع
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ميدو يفجر قنبلة.. مصر والكاميرون تآمرا على الجزائر في كان 2004
ح.م
أحمد حسام ميدو نجم المنتخب المصري السابق

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن تآمر المنتخب المصري ونظيره الكاميروني، ضد المنتخب الجزائري، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2004

وقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية: “منتخب الجزائر كان يلعب مع زيمبابوي في نفس توقيت مباراتنا مع الكاميرون، وحدث اتفاق بينا وبين الكاميرون وسط المباراة، بإنهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لكي يصعد المنتخبان لدور الثمانية، خاصة أن التعادل السلبي كان قائما بين الجزائر وزيمبابوي”.

وأضاف ميدو في تصريحاته: “بين شوطي المباراة، الطاقم الفني أبلغني أن نتيجة مباراة الجزائر مع زيمبابوي التعادل السلبي، فبعد نزولي في الشوط الثاني، طلبت من سونغ وصامويل إيتو، إنهاء المباراة بالتعادل لكي تصعد مصر والكاميرون، لذلك لم تكن هناك أي هجمات على المرميين في الشوط الثاني”.

وتابع نجم الزمالك السابق: “عقب نهاية اللقاء، كانت هناك حالة غضب لدى الجهاز الفني واللاعبين، لأن زيمبابوي فازت على الجزائر، ولم يخطرنا أحد بالنتيجة قبل انتهاء مباراتنا مع الكاميرون”.

وخسر منتخب مصر الصعود إلى ربع نهائي كأس إفريقيا 2004 بفارق الأهداف عن الجزائر، التي خسرت اللقاء الأخير في الدور الأول بنتيجة 2-1 ضد زيمبابوي، وكان الفراعنة سيتأهلون للدور التالي إذا خسرت الجزائر بفارق هدفين على الأقل.

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