ميرابي يطلب: لا عمل بالمناجم والمحاجر إلا لذوي التكوين المتخصص

أشار وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، خلال زيارة قادته إلى تبسة، إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها شعبة المناجم والمحاجر في الاستراتيجية التنموية للبلاد، والتي سنعتمد عليها، كما قال، كعائدات بديلة عن المحروقات، وهذا من أجل نمو اقتصادي فعال، يتماشى مع التحوّلات التي يشهدها العالم والديناميكية الحديثة في مختلف المجالات، ومن ثمة فإنه يتحتم على قطاع التعليم والتكوين المهنيين، مرافقة قطاع المناجم لتفعيل هذه الاستراتيجية، التي طالب بها رئيس الجمهورية، والمنصوص عليها في برنامج الحكومة.

وشدد الوزير على أنه من الآن فصاعدا ينبغي مواكبة الاختصاصات التي يحتاجها قطاع المناجم، خاصة وأن الجزائر تتمتع بخيرات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى منجمي غار جبيلات وجبل العنق، إذ من المفروض – وهي الرسالة أراد المسؤول إيصالها – أن لا يشغل أي شخص دون أن يمر على قطاع التكوين، الذي سيعطي للشعبة أهمية بالغة، ومن ثمة تكون الطاقات المتخرجة نافعة للقطاعين، وهذا بدلا من أن يُشغل من لا علاقة لهم بالشعبة، ولا يمكنهم إعطاء إضافة للقطاع إلا بعد عقود من العمل، على حد تعبيره.

وكرر ميرابي القول بأن لا يُدمج في شعبة المناجم والمحاجر إلا من كان له تكوين بالمعاهد الوطنية، أو مراكز التكوين التابعة لوزارة التعليم والتكوين المهنيين.