ميركاتو.. النجم الساحلي التونسي يستهدف بوسليو

قالت مصادر صحفية أن إدارة نادي النجم الساحلي التونسي تستهدف التعاقد مع نجم نادي اتحاد العاصمة، خالد بوسليو، المتألق بشكل لافت مع النادي الجزائري خلال مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الموسم المنقضي..

حيث ساهم في تتويج الاتحاد بأول لقب إفريقي في تاريخه. وحسب نفس المصدر أن المدير الفني للنجم، فوزي البنزرتي، هو من أوصى بضم لاعب الجناح الأيمن، خالد بوسليو، بحكم معرفته الجيّدة له من منطلق أنّه درب نادي مولودية الجزائر في بداية الموسم الجاري ويعرف الدوري الجزائري جيّدًا، كما أن المردود الكبير الذي قدمه بوسليو في مسابقة كأس الكاف دفعت إدارة النجم إلى وضع اسمه ضمن القائمة المختصرة للاعبين الذين تستهدف ضمهم خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

بلايلي على رادار طرابزون سبور التركي

كشفت مصادر صحفية، عن تلقي نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي، عرضا من نادي طرابزون سبور التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وحسب الموقع ذاته، فإن وجهة يوسف بلايلي ستكون بنسبة كبيرة نحو الدوري التركي، خصوصا بعد فسخ عقده مع ناديه السابق أجاكسيو الفرنسي، لأسباب تكتم عنها كلا الطرفين. وكشف المصدر عن وجود مفاوضات بين اللاعب ونادي طرابزون سبور، الذي عبر مسؤولوه عن إعجابهم الكبير بالإمكانات التي يملكها النجم الجزائري.

وأضاف أيضا، أن بلايلي لديه عروض خليجية وعربية، من ناديه السابق الترجي التونسي والزمالك المصري، وحتى من الرابطة المحترفة الأولى.

زين الدين بوتمان يهدد بفسخ عقده‎

قالت مصادر صحفية أن اللاعب الدولي الجزائري زين الدين بوتمان أمهل إدارة النجم الساحلي أسبوعين من أجل الحصول على مستحقاته المالية قبل تقديم شكاية والقيام بإجراءات فسخ عقده مع فريق جوهرة الساحل .علما أن رئيس النجم عثمان جنيح قد أشار في وقت سابق أن الوضعية المالية لازالت صعبة والمطلوب من الجميع الدعم وإعانة الهيئة التسييرية على حسم عدة ملفات معقدة، وفق تعبيره.

زكريا منصوري يتألق مع أهلي بنغازي

فاز لاعب نادي الأهلي بنغازي، الجزائري زكريا منصوري، بجائزة الأفضل في الجولة الثالثة من دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023 (دورينا) الذي يُقام في تونس.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم، في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن زكريا منصوري هو الأفضل في الجولة الثالثة حسب اختيار الجمهور، وقاد منصوري فريقه الأهلي بنغازي إلى فوز صعب في مباراة الديربي أمام النصر بهدفين لهدف. وبفضل هدفي اللاعب الجزائري ارتقى الأهلي بنغازي إلى وصافة الترتيب بوصوله إلى النقطة السادسة متخلفا بنقطة واحدة عن الأهلى طرابلس صاحب الصدارة.

جديد شباب بلوزداد

قال مهدي رابحي مدرب شباب بلوزداد أن اللاعب أسامة درفلو التحق رسميا بشباب بلوزداد. كما تم تجديد عقد اللاعب دراوي لموسمين، مضيفا أن اللاعب بوصوف أصبح ملكا للفريق بعد شراء عقده من نادي لوميل البلجيكي، في حين سيلتحق المدرب الجديد للفريق البلجيكي سفين لودفيڨ فاندن بعقد لمدة سنة مع هدف تحقيق رابطة الأبطال..

السد القطري يريد توغاي

كشفت تقارير إعلامية خليجية عن رغبة نوادي قطرية في الاستفادة من خدمات مدافع المنتخب الجزائري محمد الأمين توغاي، على غرار نادي السد القطري الذي دخل في مفاوضات جادة للظفر بصفقة مدافع المنتخب الجزائري. وذكرت تقارير إعلامية تونسية، اقتراب مدافع المنتخب الجزائري من مغادرة صفوف فريقه الترجي التونسي.

كما كشف موقع “نسمة” التونسي، أن المدافع توغاي أضحى على أعتاب الرحيل عن صفوف الترجي التونسي. وقال المصدر ذاته أن اللاعب السابق لنصر حسين داي دخل في اتصالات متقدمة مع إدارة “المكشخة” من أجل الحصول على ورقة تسريحه والوصول إلى فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين. ومن المتوقع، أن يقوم اللاعب بشراء عقده مع إدارة الترجي، ويتبقى سوى التفاوض على التفاصيل المالية.