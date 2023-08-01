ميركاتو.. بلومي يجدد عقده مع فارينزي البرتغالي

جدد بشير بلومي، نجل الأسطورة الجزائرية، لخضر بلومي، عقده، رسميا، مع ناديه سبورتينغ كلوب فارينزي البرتغالي لموسمين آخرين، وهذا إلى غاية 2026.

وسيواصل بلومي الصغير مشواره في الدوري البرتغالي بعد تألقه خلال الموسم الماضي، وتحقيق الصعود برفقته إلى “السوبر ليغا”.

لاعب شبيبة القبائل جوبا أوقاسي يلتحق بسموحة المصري

أعلن نادي سموحة المصري تعاقده مع الجزائري جوبا أوقاسي لاعب شبيبة القبائل، في صفقة انتقال حر.

وكان مسؤولو شبيبة القبائل قد قرروا الاستغناء عن خدمات اللاعب بعد 15 عاما داخل النادي الجزائري، عقب عدة مشاكل بين اللاعب والمدير الفني للفريق يوسف بوزيدي.

وبحسب الصحافة المصرية، فإن مدرب نادي سموحة المصري أحمد سامي طلب التعاقد مع جوبا أوقاسي بعدما أعجب بإمكانياته.

يذكر أن جوبا أوقاسي هو ثالث اللاعبين الذي تعاقد معهم سموحة قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما ضم محمود وحيد والمغربي عبد اللطيف بن قسو.

عبد المالك قلالش في مولودية الجزائر لـ4 سنوات

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية، تعاقدها مع لاعب شباب بلوزداد، عبد المالك قلالش، لأربع سنوات، وهذا ضمن صفقات النادي الجديدة تحسبا للموسم الجديد.

ويعتبر عبد المالك قلالس، الذي يلعب كمتوسط ميدان هجومي، من بين اللاعبين الواعدين، علما أنه اختير في نهاية الموسم المنصرم كأفضل لاعب لبطولة البلاي أوف لفئة أقل من 19 عاما.

الأهلي يستقر على بيع قندوسي هذه الصائفة

استقر مسؤولو النادي الأهلي المصري على بيع لاعبه الجزائري أحمد قندوسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل صعوبة بقائه مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعد التعاقد مع المغربي رضا سليم وقرب التعاقد مع مهاجم أجنبي، لتدعيم الخط الأمامي للأهلي في الموسم المقبل، وتنفيذا لطلبات السويسري مارسيل كولر، بضرورة حل أزمة إهدار الفرص لمهاجمي الأهلي.

ويوجد 5 لاعبين في قائمة اللاعبين الأجانب فوق السن في قائمة الأهلي للموسم الجديد، وهم التونسي علي معلول، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والمالي أليو ديانج، والجزائري أحمد قندوسي، والكونغولي والتر بواليا، وتعمل إدارة التعاقدات بالأهلي على تسويق بواليا، فيما أصبحت مضطرة لتسويق اللاعب الجزائري أيضا لإفساح مجال من أجل ضم المهاجم الأجنبي الجديد.

وتقوم إدارة الأهلي بقيد رضا سليم في قائمة اللاعبين الأجانب بدلا من البرازيلي برونو سافيو، الذي رحل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الحالي، فيما تعمل على تسويق أحمد قندوسي لأحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه، في ظل صعوبة التفريط في الثلاثي على معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج.

ويوجد أكثر من نادٍ مهتم بالتعاقد مع أحمد قندوسى، منها أندية محلية أبرزها فاركو، وأخرى خارجية أبرزها شباب بلوزداد ومولودية الجزائر الراغبين في أعادته للدوري الجزائري.

أيوب عزي يلتحق بمواطنه شعال بنادي نجمة السعودي

التحق الدولي الجزائري، أيوب عزي، بمواطنه الحارس الدولي فريد شعال بصفوف نادي نجمة السعودي، الذي ينشط في الدرجة الثانية السعودي.

ويأتي انضمام صاحب الـ33 عام إلى البطولة السعودية بعد ثلاثة مواسم ونصف في الدوري القطري.