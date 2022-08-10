“ميركاتو” صيفي غامض لنجوم “الخضر” وهؤلاء متضرّرون

تسعة دوليين سابقين وحاليين من دون فريق

يعيش العديد من نجوم المنتخب الوطني السابقين والحاليين وضعية صعبة خلال سوق التحويلات الصيفية الحالية، بسبب تواجدهم دون فريق وعدم توصلهم لحد الآن إلى أي اتفاق مع ناد جديد يخلصهم من بطالتهم الكروية، في وقت دشنت فيه العديد من الدوريات الأوروبية موسمها الجديد.

وكانت عقود العديد من اللاعبين الدوليين الجزائريين انتهت بمقتضى الموسم الماضي، دون أن تقرر أنديتهم تجديد الثقة فيهم، ما جعلهم يبحثون عن وجهة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وفي هذا التقرير نرصد أسماء تسعة لاعبين جزائريين يتواجدون دون فريق خلال الفترة الحالية.

خلافات سليماني مع سبورتنغ عقدت وضعيته

من الناحية الرسمية، ما زال الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري، إسلام سليماني، مرتبطا بموسم آخر مع نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي (إلى غاية صيف 2023)، لكنه فعليا خارج حسابات المدير الفني، روبن أموريم، وهو يتدرب مع الفريق الرديف للحفاظ على لياقته، ولم يتمكن سليماني لحد الآن من تحديد وجهته المستقبلية بسبب مشكلة راتبه السنوي الكبير، ما اضطره لمراجعة مطالبه المالية على أمل إيجاد فريق جديد قريبا.

مبولحي يعود إلى وضعيته السابقة

قضى حارس “الخضر” خمس سنوات كاملة مع نادي الاتفاق السعودي، لكن إدارة الأخير قررت عدم تجديد عقد مبولحي الذي انتهى شهر جوان الماضي، ولم يتوصل حارس المنتخب الجزائري منذ 12 عاما كاملا لأي اتفاق جديد ينهي بطالته الكروية الحالية، رغم بعض العروض الخليجية التي وصلته في الفترة الماضية، وهي معطيات قد تنهي، حسب متابعين، تواجده في حسابات جمال بلماضي مستقبلا.

مطالب فيغولي المالية تؤجل حسم مستقبله

ما زال نجم “الخضر” وغالاتسراي التركي السابق يبحث عن وجهة جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد انتهاء عقده مع النادي الأصفر والأحمر الذي امتد لخمس سنوات كاملة، ورغم العروض العديدة التي وصلت نجم نادي فالنسيا الإسباني السابق، وعلى وجه التحديد من الدوري التركي، إلاّ أن فيغولي تأخر في حسم مستقبله بسبب مشكلة راتبه السنوي الكبير، حسب العديد من وسائل الإعلام التركية.

بولاية يبحث عن مخرج بعيدا عن الدوري الفرنسي

لم يتمكن صانع الألعاب الموهوب لحد الآن من الانتقال إلى فريق جديد، رغم أنه كان قرر الرحيل عن نادي ميتز الفرنسي منذ الموسم الماضي، ورفض فكرة تجديد عقده الذي انتهى شهر جوان الماضي، وتحصل بولاية على عروض خليجية مغرية لكنه رفضها من منطلق أنه يُفضّل البقاء في أوروبا، وتواجد النجم الجزائري على رادار نادي ألانيا سبور التركي، أكثر الأندية المصّرة على انتدابه في الفترة الأخيرة.

نهاية مغامرة عمراني في رومانيا

انضم بلال عمراني لأول مرة إلى المنتخب الجزائري خلال معسكر شهر جوان الماضي، وهو ما تزامن مع انتهاء مدة عقده مع فريقه السابق كلوج الروماني، ومنذ تلك الفترة تفاوض المهاجم الصريح مع العديد من الأندية الخليجية والأوروبية دون التوصل لأي اتفاق لحد الساعة.

بلفوضيل الرحّالة يبحث عن فريق جديد

يلقب بلفوضيل بـ”اللاعب الرّحالة” لكثرة انتقالاته بين الأندية، آخرها كان نادي هرتا برلين الألماني الذي انتهى ارتباطه به شهر يونيو الماضي، واقترب النجم الجزائري من العودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة فريقه السابق بارما، لكن تلك الأخبار لم تتجسد على أرض الواقع، ليبقى نجم نادي إنتر الإيطالي السابق دون فريق ودون تحضيرات موسمية لحد الآن.

فشل تجربة درفلو في الدوري الهولندي

لم ينجح مهاجم نادي اتحاد الجزائر السابق في فرض نفسه مع نادي فيتيس أرنهايم الهولندي في أول تجربة له بالقارة العجوز منذ انضمامه إليه صيف عام 2018، وخرج منه في مناسبتين على سبيل الإعارة لنادي فنيلو وزفوليه بهولندا، وبانتهاء عقده شهر يونيو الماضي ما زال درفلو يبحث عن مغامرة جديدة.

بودبوز غير مرغوب فيه بالدوري الفرنسي

رغم أن يودبوز يصنف، حسب متابعين، كأحسن اللاعبين في الدوري الفرنسي عبر التاريخ، إلاّ أنه لم يستقر على وجهة جديدة لحد الآن بانتهاء عقده مع نادي سانت إيتيان الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، وعانى الدولي الجزائري السابق من تراجع مستواه خلال الموسمين الماضيين مع سانت إيتيان، ما صعّب من مهمة انتقاله إلى ناد جديد، بحسب محللين، خاصة في الدوري الفرنسي.

غلام بين الاعتزال وافتكاك عقد جديد

خرج الظهير الأيسر الجزائري من الباب الضيق لنادي نابولي الإيطالي، بعد تجربة استمرت لحوالي 8 سنوات كاملة، بسبب كابوس الإصابة الذي لاحقه منذ عام 2017، وانتهى عقد غلام شهر جوان الماضي مع نادي الجنوب الإيطالي، وفشل لحد الآن الدولي الجزائري السابق في الاتفاق مع أي ناد جديد، بسبب تخوف العديد من الأندية من حالته الصحية، بحسب محللين، وهو الذي لم يلعب كثيرا خلال المواسم القليلة الماضية.