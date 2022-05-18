ميركاتو مثير ينتظر نجوم “الخضر”

وضعياتهم تختلف من لاعب إلى آخر

يتوقع أن يكون سوق التحويلات الصيفية المقبل ساخنا بالنسبة لعديد نجوم المنتخب الوطني، الذين يبحث الكثير منهم عن تغيير وجهاتهم وتحديات جديدة في مشوارهم الكروي، ولو مع اختلاف وضعية كل لاعب على حدة، ففي وقت يسعى بعض اللاعبين عن تغيير أنديتهم اضطراريا، فإن لاعبين آخرين يتصدرون اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية، وفي مقدمتهم الثلاثي رامي بن سبعيني وآدم زرقان وأحمد توبة.

ويرى الكثير من المتابعين بأن انشغال بعض لاعبي “الخضر” بوضعيتهم التعاقدية، سيؤثر على خيارات المدير الفني، جمال بلماضي، قبل التربص المقبل ومواجهتي أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ومن المرجح أن ينشغل ما لا يقل عن 7 لاعبين بالميركاتو الصيفي.

وفي مقدمتهم إسلام سليماني، حيث أنهى الدولي الجزائري مغامرته “المتجددة” مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي مبكرا، فبعد 6 أشهر من عودته فقط وقبل عام من نهاية عقده، بات مطالبا بالرحيل عن الفريق بسبب خلافه مع المدرب البرتغالي، روبن أموريم، ويتواجد سليماني، حسب مصادر إعلامية برتغالية، على رادار الكثير من الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها الفرنسية، في حين أجمعت وسائل الإعلام الألمانية على أن الظهير الأيسر الجزائري لعب موسمه الأخير مع نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، فمع تبقي عام من نهاية عقده (صيف عام 2023)، وضعت إدارة غلادباخ بن سبعيني على رأس لائحة اللاعبين المعروضين للبيع، وسيكون بوروسيا دورتموند النادي الأقرب لحسم صفقته، بعد أن أكدت عدة مصادر ألمانية أنها مسألة وقت فقط ليعود بن سبعيني للاجتماع بمدره السابق ماركو روز.

من جهة أخرى، يتواجد متوسط ميدان “الخضر” في وضعية لاعب حر بعد انتهاء عقده مع نادي غالاتسراي التركي، حيث رفض فيغولي تجديد عقده مع النادي بعد 5 مواسم تحصل فيها على الألقاب وسجل عديد الأرقام الجيّدة، بحسب متابعين، وأكدت وسائل إعلام تركية إن نجم فالنسيا الإسباني السابق يتجه للبقاء في الدوري التركي رغم العروض الخليجية المغرية التي وصلته، وقد يكون نادي باشاك شهير في العاصمة اسطنبول محطته المقبلة، ونفس الشيء ينذبق على جمال بلعمري، حيث فسخ عقده شهر أفريل الماضي مع نادي قطر القطري، وهو يبحث عن وجهة كروية جديدة يستعيد بها مستوياته المعروفة ومكانته مع منتخب “محاربي الصحراء” بعد أن اهتزت مؤخرا، بحسب متابعين، ورشحت وسائل الإعلام السعودية المدافع الجزائري للعودة إلى الدوري السعودي مرة أخرى، في وقت ربطته مصادر إعلامية فرنسية بالانتقال إلى الدوري النهائي.

إلى ذلك، سمحت الجولات الأخيرة من الدوري الفرنسي “الليغ 1” ليوسف بلايلي بالتألق مع نادي ستاد بريست، ما جعله يتصدر اهتمامات أندية فرنسية ويونانية، وفق ما ذكرته صحف ومواقع فرنسية في الآونة الأخيرة، بعد أن كانت بدايته الصعبة مع “القراصنة” دفعت إدارة النادي إلى التفكير في عدم تفعيل بند الشراء في عقده، وهو الذي أمضى في الميركاتو الشتوي الماضي عقدا لمدة 6 أشهر مع إمكانية تمديده لعامين، ولو أن وضعيته تغيرت منذ ذلك الحين، وبخصوص أكثر اللاعبين الجزائريين طلبا في الميركاتو الصيفي نجد آدم زرقان، حيث صنّف محللون متوسط ميدان المنتخب الجزائري كواحد من أبرز اكتشافات الدوري البلجيكي هذا الموسم، في أول تجربه له في القارة العجوز، بعد تألقه اللافت مع نادي شارل لوروا، وكانت وسائل إعلام بلجيكية أكدت في وقت سابق أن آدم زرقان يتواجد على رادار نادي وولفرهامبتون الانجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي، ويتوقع متابعون أن ينتقل زرقان هذا الصيف إلى ناد أقوى ودوري أكبر لتطوير مستوياته، وهي نفس المعطيات التي تنطبق على مدافع نادي فالفيك الهولندي، أحمد توبة، الذي يتواجد على رادار كبار الدوري الهولندي، أجاكس أمستردام وإيندهوفن وفينورد روتردام.