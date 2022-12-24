“ميركادونا” الإسبانية متّهمة بالمشاركة في “نهب” الثروة السمكية للصحراء الغربية

نظّم ناشطون صحراويون ومتضامنون من جزر الكناري، وقفة احتجاجية أمام محلّات “ميركادونا” الإسبانية في جزيرة تنيريفي. للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه تورطا من قبل السلسلة في عرض المنتجات السمكية المنهوبة من الصحراء الغربية المحتلة.

وحسب ما أوضحته وكالة الأنباء الصحراوية يوم السبت، يتّهم المحتجّون سلسلة متاجر “ميركادونا”، بعرض أنواع مختلفة من الأسماك “المنهوبة” من الأراضي الصحراوية المحتلة.

وقال مشاركون في الوقفة الاحتجاجية، إن “أجود أنواع الأخطبوط في العالم، يتمّ اصطيادها من الداخلة المحتلة. لكنها تُعرض على أنها منتجات إسبانية. بينما هي منتجات منهوبة من الصحراء الغربية“.

وطالب المحتجّون سلسلة متاجر “ميركادونا” بعدم التورّط في “سرقة الثروات الطبيعية من المناطق المحتلة للصحراء الغربية. لكون ذلك انتهاكا لحقّ الشعب الصحراوي في استغلال موارده الطبيعية، ودعما مباشرا للاحتلال”.