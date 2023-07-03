ميريزاق مطلوب في أندية فرنسية

أكدت تقارير إعلامية أن متوسط ميدان شباب بلوزداد، حسام الدين ميريزاق مطلوب من عدة أندية فرنسية من الدرجة الثانية.

وأكد موقع “غرونوبل فوت“، أن نادي غرونوبل مهتم بضم ميريزاق، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في شان الجزائر.

ومن جهته أكد الصحفي نبيل جليط أن نادي غرونوبل قدم عرضا لشباب بلوزداد من أجل ضم اللاعب.

وأضاف أنه إلى جانب نادي غرونبول، أبدت عدة أندية فرنسية اهتمامها بميريزاق على غرار أوكسير وبوردو.

Dernier MVP du CHAN, Houssem Mrezigue pourrait débarquer en France. Le milieu (6-8) du CR Belouizdad dispose d’une offre de Grenoble. Il y a également des intérêts prononcés d’Auxerre, Bordeaux. Joueur de 23 ans avec potentiel intéressant. #Mercato #Algérie pic.twitter.com/y8b0X8yfny — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 2, 2023

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت مؤخرا تلقي متوسط ميدان فريق شباب بلوزداد والمنتخب الوطني للمحليين حسام الدين ميريزاق، عرضا من نادي روستوف الروسي تحسبا لضمه خلال الميركاتو الصيفي.