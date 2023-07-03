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رياضة

ميريزاق مطلوب في أندية فرنسية

عمر سلامي
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ميريزاق مطلوب في أندية فرنسية
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حسام الدين ميريزاق

أكدت تقارير إعلامية أن متوسط ميدان شباب بلوزداد، حسام الدين ميريزاق مطلوب من عدة أندية فرنسية من الدرجة الثانية.
وأكد موقع “غرونوبل فوت“، أن نادي غرونوبل مهتم بضم ميريزاق، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في شان الجزائر.

ومن جهته أكد الصحفي نبيل جليط أن نادي غرونوبل قدم عرضا لشباب بلوزداد من أجل ضم اللاعب.

وأضاف أنه إلى جانب نادي غرونبول، أبدت عدة أندية فرنسية اهتمامها بميريزاق على غرار أوكسير وبوردو.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت مؤخرا تلقي متوسط ميدان فريق شباب بلوزداد والمنتخب الوطني للمحليين حسام الدين ميريزاق، عرضا من نادي روستوف الروسي تحسبا لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

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