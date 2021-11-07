 مير برج الكيفان السابق يواجه عقوبة 5 سنوات حبسا

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق رئيس بلدية برج الكيفان السابق المدعو (ب.ب).

ويتابع مير بلدية برج الكيفان السابق بتهمة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.

وتم تحريك القضية من قبل وكيل الجمهورية الذي تلقى شكوى بخصوص قيام المتهم بتجاوزات وخروقات قانونية تتمثل في منح عقد إيجار لقطعة أرضية واقعة ببرج الكيفان بطريقة غير قانونية لأحد المواطنين فيما حدد القاضي النطق بالحكم في قضية الحال يوم 21 نوفمبر الجاري.