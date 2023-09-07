ميزة جديدة في إنستغرام تسمح بظهور المنشورات أمام الأصدقاء المقربين فقط

كشفت منصة “إنستغرام” عن ميزة جديدة لتعزيز خصوصية المستخدمين، عبر تقييد ظهور المنشورات أمام قائمة الأصدقاء المقربين فقط.

وأكدت شركة “ميتا” أنها تختبر هذه الميزة في عدد قليل من البلدان، من دون أن تحددها، حيث قالت في بيان:”نختبر تمكين المستخدمين في بلدان محددة، من مشاركة منشوراتهم مع الأصدقاء المقربين فقط”.

وتابعت الشركة في نفس البيان:”نحن نبحث دائما عن طرق جديدة للسماح لمجتمع مستخدمينا، بالتعبير عن أنفسهم والتواصل عبر إنستغرام”.

وقالت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية في تعليقها على هذه الميزة، أنها ستكون وسيلة جيّدة لمشاركة المزيد من الصور حول المناسبات الخاصة، من دون القلق بشأن اطلاع المئات من المتابعين عليها.