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ميزة جديدة لإدارة الملفات على “واتساب”

الشروق أونلاين
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ميزة جديدة لإدارة الملفات على “واتساب”
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واتساب

أعلنت منصة المراسلة الفورية “واتساب”، المملوكة لشركة “ميتا” الأمريكية، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تنظيف مساحة التخزين وإدارة الملفات والمستندات المشتركة بشكل منظم.

ووفقا لما نقله موقع “WABetaInfo” المتخصص، تتيح الميزة الجديدة حذف وسائط القنوات تلقائيا أو يدويا بمرونة، مما يحلّ مشكلة استهلاك الذاكرة.

حيث توفر خيارات تصفية المحتوى حسب النوع، مع الاحتفاظ بالرسائل المميزة عبر وسمها بنجمة. من أجل تحسين أداء الهاتف، من خلال إدارة ذكية للصور ومقاطع الفيديو المتراكمة.

كما أضاف التطبيق تنبيها جديدا، يظهر للمستخدمين فور متابعة أي قناة جديدة. ويقترح التنبيه على المستخدمين إلغاء كتم صوت الإشعارات، لضمان عدم تفويت التحديثات الهامة.

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