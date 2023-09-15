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ميزة خصوصية جديدة على موقع “X” تثير الجدل

الشروق أونلاين
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ميزة خصوصية جديدة على موقع “X” تثير الجدل
إيلون ماسك

كشف إيلون ماسك عن ميزة جديدة على موقع X (تويتر سابقا) تتيح للمستخدمين الحفاظ على خصوصية سجل المنشورات التي أعجبوا بها.

وأعلن ماسك عن هذه الميزة الجديدة التي تتيح الحفاظ على خصوصية سجل الإعجابات، من خلال النقر على “إخفاء علامة تبويب الإعجابات”.

وكتب إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي: “يمكنك الآن إخفاء إعجاباتك، لكنني أوصي بإبقائها مفتوحة واستخدام الإشارات المرجعية للمشاركات المثيرة للاهتمام فقط”.

وقدم مالك موقع X ميزة “الإشارات المرجعية”، التي يعتبرها “إعجابا صامتا بحكم الأمر الواقع”، بعد إثارة الأمر، قبل أشهر من شرائه “تويتر” العام الماضي.

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