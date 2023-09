ميزة خصوصية جديدة على موقع “X” تثير الجدل

كشف إيلون ماسك عن ميزة جديدة على موقع X (تويتر سابقا) تتيح للمستخدمين الحفاظ على خصوصية سجل المنشورات التي أعجبوا بها.

وأعلن ماسك عن هذه الميزة الجديدة التي تتيح الحفاظ على خصوصية سجل الإعجابات، من خلال النقر على “إخفاء علامة تبويب الإعجابات”.

وكتب إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي: “يمكنك الآن إخفاء إعجاباتك، لكنني أوصي بإبقائها مفتوحة واستخدام الإشارات المرجعية للمشاركات المثيرة للاهتمام فقط”.

You can now hide your likes, but I recommend keeping them open and just using bookmarks for interesting posts https://t.co/mF1lhMc1mb

