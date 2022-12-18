ميسي أحسن لاعب في المونديال

افتكّ قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي مساء الأحد، لقب أحسن لاعب في منافسة المونديال، نسخة قطر 2022.

وساهم المهاجم ميسي بِقسط وافر في إحراز منتخب “التانغو” كأس العالم، بعد أن سجّل 7 أهداف، وصنع 3 توقيعات أخرى. وهو ما أهّله لِلظّفر بِهذه الجائزة التي تمنحها “الفيفا”.

وخلف “البرغوث” الأرجنتيني متوسط الميدان الهجومي الكرواتي لوكا مودريتش، الذي نال مكافأة أحسن لاعب في النسخة الماضية من المونديال عام 2018 بِروسيا.

وفي الأصناف المُتبقّية، استأثر أرجنتينيان آخران بِجائزتَي أحسن لاعب شاب، وأفضل حارس مرمى، وهما: متوسط الميدان إينزو فيرنانديز (21 سنة)، وحامي العرين إيميليانو مارتينيز.

ولعب فيرنانديز ومارتينيز كلّ لقاءات الأرجنتين في المونديال القطري، فقط أن حارس المرمى شارك أساسيا في كلّ المواجهات، بينما خاض متوسط الميدان 5 مقابلات فقط من ضربة البداية.

ويتقاطع فيرنانديز ومارتينيز في كونهما خاضا كامل أطوار نهائي كأس العالم، بين الأرجنتين وفرنسا.

وتصدّى الحارس مارتينيز لِأربع ركلات ترجيح: نصفها أمام هولندا في ربع النهائي والنصف الآخر أمام فرنسا في النهائي.

ومنح الاتحاد الدولي لِكرة القدم جائزة “الرّوح الرّياضية” لِمنتخب إنجلترا، الذي تجمّدت مشاركته في ربع النهائي. وهي المكافأة التي نالها الفريق الإسباني في الطبعة الماضية عام 2018 بِروسيا.