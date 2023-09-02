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رياضة

ميسي أدرج هذا البند في العقد قبل انضمامه إلى إنتر ميامي

الشروق الرياضي
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ميسي أدرج هذا البند في العقد قبل انضمامه إلى إنتر ميامي
ح.م

أدرج نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي بندا، ضمن عقد انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وكان المهاجم ميسي (36 سنة) قد التحق بِبطولة أمريكا في منتصف جويلية الماضي، بِعقد يدوم موسمَين. قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

واشترط ميسي نظير إمضاء العقد أن لا يتحدّث إلى وسائل الإعلام، وهو ما وافقت عليه إدارة نادي إنتر ميامي والرابطة التي تُسيّر بطولة أمريكا لِكرة القدم.

ووفقا لِأحدث تقرير نشرته صحيفة “ثي أتلتيك” البريطانية، فإن البند المذكور بِصدد التعديل بين الأطراف الثلاثة، لِيتحوّل إلى صيغة فحواها أنّ ميسي لن يُدلي بِانطباعات سوى لِوسائل إعلام مُعيّنة، ولن يُجري المقابلات الإعلامية إلّا عندما يرغب في ذلك.

وكان الصحفيون الذي حضروا لِتغطية مباراة فريقَي نيورك ريد بولز وإنتر ميامي، قد احتجّوا لِعدم حضور ميسي للردّ على أسئلتهم، والاستفادة من حقّهم في الحصول على المعلومة.

ولُعبت هذه المباراة في ساعة مُبكّرة من صباح الأحد الماضي، لِحساب منافسة البطولة الأمريكية.

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